Afirmó que pierden el tiempo quienes esperan que el Covid-19 se vaya del planeta, pues no ocurrirá y lo único que queda es aprender a convivir con él, vacunarse cada año como se hace con otras enfermedades y fortalecer la cultura de la higiene desde la niñez.

Sí al retorno a clases presenciales en escuelas pero con responsabilidad y medidas sanitarias , y sí a la vuelta a la normalidad porque la economía ya no soporta más parálisis, aseveró Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en el Estado de Veracruz.

Dijo que según las autoridades sanitarias en el mundo, con el coronavirus pasará lo mismo que en su momento con la influenza, que de pandemia pasó a ser un mal endémico: cada año hay que vacunarse y continuar con la vida de manera normal.

Lo que no se puede hacer es mantener en prisión a la economía y a las actividades humanas que contribuyen al desarrollo, y una de ellas es la educación de las nuevas generaciones.

"Necesitamos retomar la normalidad, debemos entender que estas nuevas enfermedades que están surgiendo y probablemente surjan otras con sus variantes, es algo que naturalmente ocurre en la humanidad, y no nos podemos quedar cien por ciento en casa.

"Podemos hacer actividades normales en la pandemia, sí, pero hay que tomar medidas de prevención: el uso del cubrebocas es fundamental y el gel sanitizante, son dos elementos clave, y lavarse las manos permanentemente. Se puede regresar a clases", aseveró Zúñiga.

Fue enfático en que con los niños de educación preescolar y los primeros grados de la primaria costará más trabajo ese retorno a la escuela, pues se les deberá educar en medidas sanitarias muy estrictas, como el no compartir su agua y alimentos, y reforzar el lavado de manos.

Consideró ideal vacunar a los menores de 18 años de edad y entre ellos, los de educación preescolar y primaria para que estén protegidos, pues la reticencia de los padres de familia a las clases presenciales es precisamente el riesgo de contagios y brotes de coronavirus.

"Es muy importante que retomemos la normalidad porque no podemos quedarnos encerrados de manera permanente (...); aunque esté vacunada absolutamente toda la población, desde niños hasta los adultos mayores, no evita ni evitará que uno se contagie de Covid.

"Hay personas cuyo sistema inmunológico es débil y aunque esté vacunada se enferma: la vacuna lo que provoca es que no se agrave la enfermedad, pero no evita que te enfermes (...), volteemos a ver a Estados Unidos, que está reactivando su economía porque ya se vacunó la mayoría de la población; España ya quitó el cubrebocas", subrayó el presidente de Comunidades Seguras.

Hizo énfasis en personas vacunadas y que fallecieron, fue porque ya arrastraban secuelas de enfermedades crónico-degenerativas y su sistema inmunológico ya no estaba en las mejores condiciones, y por lo tanto no se debe acusar que la vacuna no funciona.

Además, el encierro puede traer otras consecuencias de índole social que no son deseables, sobre todo a quienes se han volcado a las redes sociales durante el año y medio de pandemia, subrayó Zúñiga Mezano.

