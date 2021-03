Segundo año de pandemia peor para constructores: Acevac

El segundo año de la pandemia es peor que el primero, se ha recrudecido la parálisis económica y los empresarios de la construcción ya no tienen para dónde correr por falta de obras, afirmó Alfonso Arnaiz Vazquez, de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, A.C.

Dijo que todo está cerrado, no hay concursos y aunque se entiende como consecuencia de la pandemia, la parálisis ha empeorado desde el año 2020 a lo que va del 2021, sin visos de que vaya a componerse en el corto plazo.

"En todos los lugares están peleando que la chamba sea para los de ahí, pero con el asunto de la pandemia muchas autoridades no están trabajando en forma. Por ejemplo, Puebla, que era una de las que se mencionaba mucho trabajo, ahorita está prácticamente parada la economía.

"Es una situación difícil. Y si le sumamos que todavía no han pagado los pasivos que se quedaron atorados desde el 2015 con Duarte, estamos peor cada vez. Dicen que han pagado pero desconozco a quién; al menos a mí no me han pagado, y a los que me rodean tampoco", subrayó Arnaiz Vázquez.

Tampoco tienen el consuelo de irse a otra ciudad porque la situación es la misma en todo el país y según él, solo pequeños grupos de privilegiados tienen acceso a la escasa obra en los distintos niveles de gobierno.

"Ojalá y las cosas cambiaran, porque el sector de las pequeñas empresas está desapareciendo; y las pequeñas y medianas son las que tienen trabajo, pero hay que pertenecer a los grupos", expresó el representante de la Acevac.