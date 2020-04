Segob no esconde insumos médicos; serán entregados en tiempo y forma

Los insumos donados por Tamsa y otras instituciones a hospitales de Veracruz se entregarán conforme a los tiempos de la Secretaría de Salud del Estado, señaló Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno.

Aclaró que la intención no es almacenarlos, sin embargo, existen protocolos que habrán de respetarse.

Pidió no politizar y ser pacientes ya que los insumos llegarán a los trabajadores del sector salud.

"No es la intención guardarlos ni esconderlos.

Todo lo que se ha donado y las aportaciones de instituciones van a ser entregadas para la prevención y combate a la epidemia".

Insistió en que el material médico llegará en breve a los trabajadores del sector salud pues el Consejo Estatal estableció protocolos de combate al Covid-19.

"Son consideraciones que hace el Consejo Estatal de Salud y hay que ser respetuosos pues se puede tener una versión pero el

Consejo toma las decisiones".

Cabe recordar que trabajadores del Hospital General de Veracruz se quejaron de que a pesar de las donaciones de equipo médico no les han hecho llegar los insumos.

Y es que en apoyo al personal médico de los hospitales en Veracruz, la empresa Tenaris-Tamsa hizo la donación de equipo especializado para enfrentar la pandemia del Covid-19 con un monto de 24 millones de pesos.

La entrega se realizó al personal médico de la delegación IMSS Veracruz Norte y al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

Tan solo Tamsa dio al Hospital Regional 2 ventiladores, 3 mil overoles y 6 mil mascarillas quirúrgicas.

Además la empresa informó que quedó pendiente la entrega de 4 ventiladores más y otros insumos de protección que incluyen: mascarillas N95, gafas de protección, guantes de látex, gel antibacterial, hisopos nasofaríngeos, caretas para uso con gafas, escafandras y botas.

Por otro lado Cisneros Burgos llamó a los alcaldes de los 212 municipios a no prohibir el ingreso a las demarcaciones pues no es disposición de la autoridad no estatal ni federal por lo que debe permitirse el libre tránsito, de lo contrario se violan derechos humanos.

Recordó que algunos veracruzanos están regresando de Estados Unidos o entidades del norte del país y están en su derecho de volver a casa.

También hay gente que distribuye alimentos o insumos para la agricultura y se les debe permitir el ingreso.

"Quiero exhortar a que nos alcaldes no acaten medidas radicales. Esto no es tiempo de politiquería, sino de unidad y coordinación. Lo he dicho y repetido que las recomendaciones que emita el consejo de salud Estatal y Federal deben acatarse sin mayores comentarios y que el tema de sanidad está en manos de especialistas no de políticos y las recomendaciones deben acatarse".

Puntualizó que la mejor forma de prevenir contagios es quedarse en casa, guardando sana distancia y siendo más higiénicos.