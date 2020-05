Sector pesquero solicita apoyo a alcalde de Veracruz por caída de ventas

Pescadores de Veracruz se manifestaron en bajos del palacio municipal para solicitar apoyos ya que la producción disminuyó y la venta cayó aún más por la emergencia sanitaria.

Acusaron que las autoridades municipales no los han apoyado pero sí les piden quedarse en casa.

Nicolás Rivera Domínguez, presidente de la Coalición de Pescadores y Marineros de Veracruz, aseguró que las autoridades municipales les prometieron apoyos desde hace varias semanas, sin embargo, no les han entregado ni una sola despensa

"No tenemos ningún apoyo del alcalde, el no tiene ningún programa para beneficiar al sector pesquero, no apoya a la ciudadanía, ni a las colonias de bajo recursos, necesitamos que nos apoyen con redes, con despensas, necesitamos apoyos para mitigar la falta de recursos, ellos apoyan a gente que no es pescadora, nosotros platicamos con el alcalde, pero no hay apoyos".

Son 78 familias que viven de la actividad y no cuentan con recursos para hacer frente a la recesión económica que generó el coronavirus.

Pidieron también apoyos de los gobiernos estatal y federal.

Aunque la Administración Portuaria Integral de Veracruz les dio acceso a Playa Norte sus equipos son escasos y la captura de especies mínima.

"No quieren que salgamos de la casa, no quieren que trabajemos, pero no nos apoyan, hay poca producción, hay poca pesca y las ventas son prácticamente nulas, de qué vamos a vivir, de qué vamos a mantener a nuestras familias, APIVER nos dio acceso a Playa Norte y fuimos por unos equipos que teníamos permisos".

Acusó que por la falta de apoyos del Ayuntamiento de Veracruz la ciudadanía continúa saliendo a vía pública a buscar recursos para poder sustituir, por lo que dicha situación a provocado un aumento en el número de contagios de coronavirus.