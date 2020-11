Sector hotelero en Veracruz-Boca se recupera a niveles bajos

Desde agosto comenzó la recuperación del sector hotelero de la conurbación, sin embargo, a niveles bajos, ya que en ese mes se reportó solamente 15 por ciento de habitaciones alquiladas.

Sergio Lois Heredia, presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex, señaló que en septiembre subió a 25 por ciento y en octubre 30 por ciento de ocupación.

Los fines de semana han reportado repuntes pero de lunes a jueves los niveles se mantienen bajos.

Y aunque ya no hay pérdida de fuentes de empleo, no se han podido recuperar las plazas cerradas por motivo de la pandemia del coronavirus.

"No estamos en un porcentaje de ocupación adecuado pero la tendencia se ve como positiva, muy gradual y esperemos que continúe. Lo que ha permitido es que no haya más recortes pero recuperar los espacios no ha sido posible. La ocupación es bastante baja aunque mejor que como estuvimos".

Consideró que la recuperación será gradual y no dependerá de los esfuerzos del sector sino del comportamiento de la emergencia sanitaria que viven México y el mundo.

Agregó que se ha observado una mejoría de entre 5 y 10 puntos porcentuales por mes.

"Por ejemplo en agosto estuvimos entre 10 y 15 por ciento de ocupación, estamos viendo un 10 por ciento de mejora promedio y de continuar este mes podríamos llegar chance al 40 por ciento pero más bien es ir día a día observando y haciendo frente a los gastos que estamos teniendo".

Para disminuir los riesgos de contagio de coronavirus las personas optan por viajar cortas distancias y por ello a Veracruz y Boca del Río llegan sobre todo quienes viven en municipios aledaños.

Sin embargo, también se nota presencia de quienes radican en la parte centro del país, de estados como: Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México e incluso del sureste como Tabasco, Chiapas y Oaxaca.