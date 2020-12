Sector hotelero, en situación fatal tras pandemia, señala Sergio Lois

La situación del sector hotelero sigue siendo complicada, incluso algunos pequeños empresarios optaron por poner en renta los inmuebles completos ante la falta de ingresos.

Sergio Lois Heredia, presidente de la comisión de turismo de Coparmex, admitió que muchos no pudieron llegar al punto de equilibrio para seguir operando, sin embargo, la mayoría siguió funcionando.

"La verdad es que la situación de los hoteles en general es complicada porque el mantenimiento es algo que en Veracruz no se perdona. Son varios, no tengo cuantos con certeza pero los hoteles estamos luchando por sacar los gastos, lo hemos estado buscando en los últimos meses pero el reto es mantenernos vivos".

Admitió que la cancelación del Carnaval de Veracruz 2021 para el primer trimestre del año impactará económicamente, pues su realización contribuye a atraer turismo en una época considera baja en materia de movilidad.

Sin embargo, admitió que debe anteponerse la salud por lo que llevarlo a cabo dependerá de los contagios de coronavirus.

"Que no haya carnaval en Febrero lo entendemos, el llevar a cabo el carnaval el próximo año va a depender de la pandemia pero tenemos que saber que no podemos ver nada más por la economía sino también por la salud. Afecta porque es algo con lo que no vamos a contar pero podemos sortearlo todo".

Finalmente confió en que diciembre deje resultados positivos para la industria sin chimeneas, pues fueron meses complicados a raíz de la pandemia del Covid-19.