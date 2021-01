Se suicidan marinos mercantes por depresión del confinamiento

Al menos cinco marinos mercantes se suicidaron a bordo de buques por haber entrado en depresión, al no poder desembarcar en más de dos meses por el coronavirus.

Emiliano Antonio Novelo, presidente de la Asociación de Oficiales en Comunicaciones Marítimas, señaló que hay países en donde no implementaron protocolos oportunos ante la emergencia sanitaria y por lo tanto no hay cambios en la tripulación de los barcos.

Esto provocó en muchos trastornos como hipertensión y ansiedad y algunos terminaron por quitarse la vida.

"No pueden desembarcar, no pueden ir a puerto o de vacaciones a su casa por las restricciones. Tenemos noticias de las organizaciones internacionales que ha habido casos de suicidio por el encierro ya que no soportan. Son contratos de trabajo muy pesado, hasta 16 horas de trabajo arduo en un embarcación y estas personas se agotan, tienen estrés, preocupaciones, los problemas de salud".

Al menos son 400 mil marinos quienes se encuentran a bordo de embarcaciones y los casos de suicidio van a la alza.

Insistió en que la situación es desesperante para las tripulaciones por lo que debe actuarse al respecto.

Y es que hay marinos mercantes que tienen más de dos meses a bordo de los buques.

"Tenemos noticias de que hay casos en barcos de pasaje. En Asia ha habido tres o cuatro casos, también en Europa. Son escasas las tripulaciones a las que se les permite viajar porque las empresas no quieren que contaminen a los que están a bordo o cuando bajen contaminen a sus familias".

Aclaró que en el caso de México se cuenta con protocolos para no entorpecer el desembarque de tripulaciones.

Sin embargo, hay lugares como Brasil y algunas naciones de Asia donde el embarque y desembarque es complicado.