Se pronuncia Canaco por permanencia de los parquímetros

Sin embargo, es importante resolver las inconsistencias, como las confrontaciones constantes entre el personal de la empresa que los administra y los usuarios.

PUBLICIDAD

"Considero que no sería conveniente remover los parquímetros, es un beneficio que se obtiene, hay orden y dentro de esto se tiene legalidad. Corresponde a las autoridades aclarar las diferencias, eso no compete a la Cámara de Comercio en tanto no sea invitada a pertenecer al grupo de administración".

Noticia Relacionada Vuelca y se incendia pipa sobre la Veracruz-Cardel

Consideró que la administración actual debe concretar la encuesta que anunció para conocer la opinión de los usuarios de los parquímetros.

Y es que en noviembre del 2022 concluye la concesión otorgada a la empresa Zeus Monitoreo Vial.

PUBLICIDAD

"En mi opinión sería toma de decisión de los ciudadanos, yo considero que se tiene tienen que opinar todos los que estamos involucrados en esto y que no solo la autoridad tome la decisión".

En la parte comercial los parquímetros permitieron mayor movilidad, por lo que confió en que la decisión de ampliarla, revocarla o darle la responsabilidad de la administración al ayuntamiento sea consensuada.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD