Se perfila Podemos para elecciones del 2021

La organización Podemos comenzará a definir a sus posibles candidatos para las elecciones de 2021 a fin de obtener, ya como partido político, posiciones en las alcaldías y curules el Congreso.

Francisco Garrido Sánchez, representante del instituto, dijo que luego de haber obtenido el registro por parte de la autoridad electoral se buscarán a trabajar al interior cumpliendo con la paridad de género.

"Es una alta responsabilidad, los veracruzanas nos dieron el respaldo para lograr el objetivo. Ahora vamos a perfilar a quienes tendrán responsabilidad de participar en el próximo proceso electoral".

Recodó que el Instituto Nacional Electoral señaló que el proceso seguirá con las medidas sanitarias pertinentes para que el próximo año se celebren las elecciones como están previstas.

De esta manera en septiembre comenzará lo relacionado al tema federal y en noviembre lo local.

"Fueron cuatro meses de desfasamiento pero con todos los cuidados hemos seguido trabajando. Estamos intensificando los trabajos y tenemos un respaldo importante".

Afirmó que el partido político garantizará la participación de la mujer para respetar la paridad de género de tal forma que postulen a 106 para alcaldesas y 15 para las diputaciones locales.

"No somos un proyecto que busque la confrontación. No coincidimos con las políticas del Gobierno Federal ni estatal. No coincidimos para nada con ellos. El reto es entender la responsabilidad que persiste la ciudadanía sobre los partidos políticos".

No descartó que puedan incluir en sus filas a desertores de otros partidos políticos, sin embargo, primero darán prioridad a los ciudadanos que deseen sumarse al proyecto y que no han tenido ninguna participación política.

Cabe recordar que el Organismo Público Local electoral avaló el registro de cuatro nuevos partidos en el estado de Veracruz, entre ellos Podemos.