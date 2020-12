Se mantienen procesos contra empresas que defraudaron a derechohabientes: Infonavit

A través del área jurídica el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores mantiene procesos abiertos contra empresas que defraudaron a derechohabientes.

Y es que tan solo en Veracruz al menos 15 fraccionamientos fueron construidos por las desarrolladoras Geo y Homex, sin los requerimientos necesarios para municipalizase.

Eric Porres Blesa, delegado del Infonavit, aclaró que desde hace dos años se establecieron directrices claras sobre los elementos que deben contener las casas para prevenir fraudes.

Incluso no se ha otorgado un solo crédito en donde no se tenga verificado que el inmueble cuente con todos los servicios, es decir, que tengan agua, drenaje, energía eléctrica , entre otros.

Admitió que en su momento el organismo fue tan afectado como los colonos porque no les terminaron el drenaje, en otros casos no les conectaron el agua y en muchos casos no les dieron alumbrado público.

Se estima que los fraccionamientos de Homex y Geo cuentan al menos cada uno con más de mil 900 viviendas.

Sin embargo, actualmente un equipo de verificadores revisa que se cumplan con todos los puntos que establece el Infonavit y evitar así problemas como se dieron en el pasado, cuando los desarrollos ofrecieron solo servicios provisionales y generaron un problema social.

"Nosotros tenemos una mesa de trabajo con las desarrolladores que se emproblemaron y no pudieron terminar las obras de infraestructura con los colonos y autoridad. El Infonavit es el que ha venido promoviendo las mesas de resolución y hay caso donde vamos muy avanzados".

Dentro de las metas del instituto en el estado se encuentra reforzar la entrega de créditos en zonas como Coatzacoalcos y Poza Rica que se vieron impactaras por la crisis petrolera e incluso la inseguridad.