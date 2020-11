Se mantendrá supervisión de comercios durante el Buen Fin en Veracruz

Se mantendrá la supervisión de los comercios de la ciudad de Veracruz para que cumplan con los protocolos sanitarios durante el Buen Fin y que las compras sean seguras.

El director de Comercio, Jesús Sanz Barradas, exhortó a patrones, trabajadores y consumidores a usar cubrebocas y gel antibacterial, a fin de reducir la probabilidad de contagios de Covid-19.

Los negocios que no cumplan serán apercibidos, ya que la emergencia sanitaria sigue presente y se busca evitar un repunte en el número de caso.

"Solamente invitamos a los comercios, nosotros no somos el área competente, pero los estamos haciendo. La instrucción es no clausurar, es apercibir, no podemos tener 13 mil inspectores en cada negocio para que cumplan las medidas sanitarias pero vamos a estar supervisando".

Por otro lado negó que en la ciudad de Veracruz exista un aumento exponencial de vendedores ambulantes, contrariamente se otorgan menos permisos para instalación de puestos.

Recordó que desde el inicio de la administración no han permitido que incremente el comercio informal, incluso los permisos son mínimos durante las fechas de mayor flujo de recursos como vacaciones o días festivos.

Y es que Erick Suárez Márquez, vicepresidente de Salud y Seguridad de la Confederación de Cámaras de Comercio, acusó que existe un incremento del comercio informal en la ciudad de Veracruz y sugirió un ordenamiento pues representan una competencia desleal.

"No hay ningún patrón, no se cuelgan de la luz, ahorita no hay negocios, ni puestos ambulantes, el señor que lo dijo desconoce del tema, hemos quitado puestos fijos y semifijos, hemos vigilado que no haya nuevos puestos, en las temporadas hemos disminuido permisos. Los locatarios de los mercados muchas veces aprovechan la venta de temporada y pagan un permiso exterior para poner su mercancía".

Insistió en que se realizan operativos de forma constante para evitar la colocación de puestos ambulantes.