Óliver Olmos Cabrera, presidente de la Asociación Civil Moci Va Contigo, recordó que en 2019 hubo modificaciones que entraron en vigor en 2020.

Dicho ajuste a la tarifa fue de 200 y hasta 300 por ciento, adecuaciones impulsadas por la pasada administración municipal.

Sin embargo, se otorgaron subsidios y descuentos, mismos que en este año no se hicieron válidos por lo que el monto total tuvo que ser absorbido por el ciudadano.

"Si tú pagabas 400 pesos lo dispararon a mil 800 pesos pero dijeron en su momento te vamos a dar 30 por ciento de descuento si lo pagas ahorita y 20 por ciento de subsidio para que pagaras 900. Pero ahora que lo quitaron y subió mucho".

Los ciudadanos consideraron injusto que se incrementará el valor de las propiedades sin que existan factores que mejoraran la plusvalía.

"Tú tienes una casa de 10 o 15 años y no hiciste ninguna modificación a la construcción pero me elevan el valor de la construcción. Me elevan el valor del terreno cuando no hubo cambios que elevaran la plusvalía del valor del terreno. Entonces no pueden subir el valor del predial".

Insistieron en que el alza no tiene razón de ser y con el retiro del subsidio los ciudadanos se están viendo severamente afectados.

Los porteños llamaron a la sensibilidad de las autoridades municipales actuales para efectuar una revisión de las tarifas del predial.

"Que demuestren cuál es la fórmula en la que se están basando para hacer esta alza sin argumento. Quitaron el subsidio, dejaron sembrado el mal desde 2020".

El MOCI presentó un oficio para solicitar una explicación sobre el alza al impuesto predial.

Sin embargo, no tuvieron respuesta.