Se manifiestan agentes inmobiliarios contra el Infonavit

Agentes inmobiliarios se manifestaron en las instalaciones del Infonavit, en Boca Del Río para quejarse de la suspensión de créditos infonavit para distintos desarrollos de la conurbación.

Israel Ramírez Pacheco, asesor inmobiliario, señaló que se trata de Hacienda Sotavento, Colinas de Santa Fe, El Cortijo, El Campanario, Costa Dorada, Geo Sotavento, La Herradura y unas zonas de Río Medio.

Mientras tanto en zonas de la Riviera Veracruzana entrarán a estudios de factibilidad para determinar si pueden operar créditos para comprar en la zona.

Por tal motivo presentarán un escrito manifestando que en 2012 celebraron un contrato de apertura de crédito simple con Infonavit.

Sin embargo, admitió que a nueve años algunos fraccionamientos lo fueron municipalizados, pero permitieron hacer la venta de la propiedad sin contratos, como los del agua.

"Este escrito es de un derechohabiente que compró en Hacienda Sotavento y hoy tiene la necesidad de vender. Y hoy el Infonavit le dice que no podrá vender por otro crédito Infonavit nada más porque se me da la gana y no hay contrato de agua. El servicio de agua existe, hay bombas en el fraccionamiento, se paga la luz pero el Instituto no pidió la municipalización a la constructora".

Recordaron que existen fraccionamientos nuevos que tampoco están municipalizados y les permiten vender ocupando el financiamiento del instituto.

Acusaron que se viola el derecho de quien compró sino también de quien quiere comprar.

"Imagínate que un crédito de 350 mil pesos no pueda comprar en otra zona que no sean las afectadas. Va a seguir viviendo rentando. Le están violentando el derecho a elegir la propiedad que él quiere. En el portal dice que tienes el derecho de elegir donde vivir".

Acusaron que antes los trámites eran ágiles y sin papeleo excesivo, sin embargo, ahora se afectará a derechohabientes y agentes inmobiliarios.

Cabe recordar que recientemente el Consejo de Administración del Infonavit, aprobó las nuevas Reglas para el Otorgamiento de Crédito (ROC), derivadas de la reforma, que establecen los requisitos bajo los cuales se darán a las y los derechohabientes las opciones de financiamientos y además refuerzan las características mínimas que deben cumplir los objetos de financiamiento, como viviendas y terrenos, para poder ser adquiridos a través de un crédito Infonavit.

De acuerdo con las ROC, la vivienda objeto del crédito, debe ser cómoda, higiénica, segura y duradera, contar con instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas adecuadas, así como, con acceso y conexión efectiva a la provisión de los servicios públicos de energía eléctrica, abastecimiento de agua, desalojo de aguas residuales y pluviales, alumbrado público, telecomunicaciones, y recolección o disposición de residuos sólidos, de acuerdo con la normativa estatal o municipal aplicable.