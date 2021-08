PARÁLISIS

El presidente del CT urgió a aplicar los biológicos a los grupos de edad faltantes y a quienes no los recibieron cuando les tocaba, para alcanzar la inmunidad de rebaño y frenar los contagios que se han recrudecido en esta tercera oleada del Covid-19.

La economía ya no puede sobrevivir más en esta inmovilidad y nadie sabe en qué terminará la situación pues cada vez más empresas se ven orilladas a cerrar sus puertas, dijo.

"Está parado todo, calcular está difícil, el tremendo paro frenó lo económico, pero fácil un 70 por ciento, más de la mitad de la actividad comercial y económica está parada. Eso repercute en la economía, hay mucha gente en extrema pobreza; el gobierno va muy lento y lo deja a la responsabilidad de la gente, de que no salga de casa, que use el cubrebocas y mantenga la sana distancia.

"El municipio puede aplicar bandos de gobierno; si no se puede frenar con el convencimiento habrá que hacerlo de manera coercitiva, y no necesariamente tiene que ser económico ni encierro, sino de trabajo comunitario: llevar al infractor a los asilos de ancianos o ponerlos a barrer las calles, no sé, a ver si les da vergüenza que los vean barriendo calles porque no usan el cubrebocas", sugirió Gutiérrez García.

Recordó que cuando el cinturón de seguridad no era obligatorio, casi ningún automovilista lo usaba, pero desde que se incluyó en el Reglamento de Tránsito, cambiaron de actitud porque ya les dolía en el bolsillo. De allí su propuesta, pero que no sea sanción económica.

Lamentó que la sociedad siga tan relajada en plena tercera oleada del coronavirus, cuando se han disparado los contagios y continúan las defunciones y que insista en aglomerarse en playas y fiestas, peor aún, sin protección como el cubrebocas y el gel antibacterial.

Hizo hincapié en que todos los niveles de gobierno deben sumarse a las acciones en conjunto, porque todas las autoridades son corresponsables, junto con la ciudadanía.

"La sociedad está muy relajada, como que ya se acostumbró a que haya tantos muertos, y el gobierno sigue muy lento, cuando ya debería estar implementando cosas. Y los municipios no son partícipes en las acciones preventivas: también tiene que probar qué hacer el municipio, no estar encerrado ni esperando a ver qué hace el gobierno federal", puntualizó el presidente del CT en el estado.