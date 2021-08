Antes brindaban una atención diaria y actualmente realizan entre ocho y 12 traslados diarios de personas con síntomas de coronavirus.

Dicho aumento de enfermos que requirieron hospitalización se dio en las últimas tres semanas.

"El que pide una ambulancia es porque ya se siente mal, por síntomas de Covid, como la persona que ya no tiene signos vitales y quiere que se vaya a ver porque está inconsciente. Estamos teniendo casos incluso donde familiares piden el apoyo de una ambulancia y ni siquiera saben que su familiar tiene Covid, entonces estamos teniendo gente que está enferma y no lo sabe", lamentó.

Hospitales saturados

Admitió que se vive una situación más delicada que en las dos primeras olas de Covid y es que algunos traslados se complicaron porque se encontraron con que no había hospitales disponibles para los pacientes, inclusive hasta en los nosocomios privados.

Aclaró que no todos los enfermos son de Veracruz y Boca Del Río sino que dieron servicio a pacientes de Los Tuxtla, la Cuenca del Papaloapan, entre otros.

Y es que allá tampoco hay hospitales disponibles.

"Entonces yo lo que le digo a la gente cuando empiece a tener oxigeno menores a 92 0 93 por ciento es porque algo no está bien, pero ya si alguien está al 80, 88 a 89 por ciento ya debería estar bajo tratamiento médico, entonces mucha gente no está hablándole al doctor cuando tiene Covid para que le de tratamientos que le ayude a no derivar en algo más grave su problema".

Finalmente comentó que de los casos que han requerido hospitalización y en los que ellos apoyaron al traslado, fueron de personas sin vacuna.