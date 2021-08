Aclaró que la poca información que llega, no oficial ni institucional, sino por familiares o conocidos de trabajadores que se encuentran en aquella zona, es que ya no hay medidas de protección antes, durante y después de abordar, lo que los deja en indefensión ante ese enorme riesgo.

Un caso sonado recientemente por un periodista del sureste es el del barco ´Proteus´, de la empresa italiana ´Micoperi´, en el que se habla de al parecer 3 personas fallecidas y varios contagios, pero ninguna autoridad lo ha confirmado, dijo.

Independientemente de eso, sí se habla de aumento de casos en otros espacios en el sureste mexicano.

"Conocidos nos han informado que están a bordo y que hay algunos contagios, de una empresa mexicana de petroleros, del sureste, donde hubo contagios y al parecer no se siguieron los protocolos como debieron hacerse. También en la paraestatal a bordo de un buque de Pemex también hubo otros casos donde la gente estaba grave.

"Oficialmente las autoridades no lo han manifestado; por compañeros que están activos trabajando en plataformas y embarcaciones nos estamos enterando de que nuevamente hay muchos compañeros, de plataformeros y de marinos embarcados en buques abastecedores de Pemex o empresas contratistas que han tenido contagios", señaló Lozano Díaz.

Mencionó que al cuadrar información se infiere que desde julio a la fecha se han registrado unos 10 casos de personas contagiadas que trabajan o trabajaban para empresas y embarcaciones en la Sonda de Campeche y puertos donde se embarcan para trasladarse hacia esa zona.

Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor, pero nadie aporta información oficial y se enteran por boca de los afectados o por sus compañeros.

Aclaró que, en buena medida la causa es el descuido de medidas sanitarias y al parecer ni siquiera en eso invierten las empresas contratistas en tierra y a bordo de embarcaciones y plataformas.

"Creemos que se relajaron los protocolos para embarcar y desembarcar al personal; sabemos que inclusive en algunos casos ya no les hacían la prueba contra el Covid al embarcar y desembarcar; ya nuevamente lo están implementando. Creemos que la confianza y la relajación de esto es lo que ha conllevado a que haya nuevos contagios a bordo.

"Lo que sí tenemos conocimiento es que en el último año los tenían inclusive aislados en cuarentena, como lo dice el protocolo, para cualquier barco o plataforma. Pero por hacer las cosas rápidas o por saltar a la autoridad sanitaria, a Sanidad Internacional, por ello se ha desatado esta nueva ola que también le está pegando al personal de embarcados", recalcó el inspector ITF.

De hecho, mencionó que el buque ´Centenario´, de bandera mexicana y propiedad de Petróleos Mexicanos, se encuentra en cuarentena en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y que todavía hay personal embarcado positivo al Covid-19, pero sin presentar síntomas graves.

"Lamentablemente nos informan que en días pasados desembarcaron a 2 tripulantes y uno de ellos, marinero-timonel, falleció, pero que actualmente 24 tripulantes se encuentran a bordo".

Por otra parte, confirmó que han perdido la vida unos 4 jóvenes egresados de Escuelas Náuticas, ya en el campo de trabajo. Incluso, se hizo viral en redes el caso de un ingeniero cuya familia pedía apoyo porque él estaba internado y no contaba con recursos económicos. Batalló cerca de 2 semanas y al final perdió la batalla y falleció.

Por lo general, en esos casos son trabajadores eventuales, quienes viven al día y los pagos les llegan retrasados por parte de las empresas subcontratadas por Pemex.

Dijo no saber si entre los contagiados y fallecidos en el sureste haya veracruzanos, pero reiteró que hay poca información, excepto porque recientemente un periodista de Tabasco ventiló el caso del barco ´Proteus´, de la empresa italiana ´Micoteri´, y habría dicho que allí murieron trabajadores. No obstante. Lozano admitió no tener elementos para afirmarlo.