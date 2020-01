Se deslinda Frente por la Familia de altercados en foros de Igualdad

Tras los disturbios ocurridos en el foro informativo de la Reforma al Código Civil, en Coatzacoalcos, el Frente Nacional por la Familia se deslindó de dicha situación.

Aunque reconoció que están en contra, el coordinador de dicho grupo en Veracruz, Alberto Baca Vela, afirmó que ellos no han realizado acciones para desestabilizar.

"Estas personas que han aparecido en los medios no son miembros del Frente Nacional por la Familia, nos deslindamos porque el Frente no convocó a nada, al menos el Frente Nacional en Veracruz no convocó pero hay varios grupos pro vida en todo Veracruz, no somos los únicos".

En ese sentido hizo un llamado a la civilidad, pues aunque se han manifestado reiteró que ellos no incurrieron en agresiones en la zona sur.

"Yo llamaría a la gente a que se pacifique y que no griten tan fuerte"; por lo que insistió que aunque se han pronunciado en contra, no buscan incurrir en agresiones.