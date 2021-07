se_desborda_laguna_de_lagartos_tras_fuertes_lluvias

La anegación que provocó el desborde hizo complicada o nula la circulación de vehículos en el tramo afectado, "fíjate que yo no suelo pasar mucho por ahí porque mi tránsito diario no es por ahí pero hoy precisamente que debía ir a dejar unos lentes a un domicilio, me llevé la sorpresa de que no se podía pasar, varios autos tuvimos que retroceder para irnos por vías alternas", dice Mar Landa, dueña de una óptica cercana a la laguna.

"Por un lado es bueno ver que la laguna tiene mucha agua, unos meses atrás era triste verla seca y con mucha basura, que es la que hoy hizo que se saliera el agua porque tapa algunas salidas, pero tampoco nos gusta que se desborde porque nos llenamos de miedo de que llegue hasta las casas", cuenta doña Eréndira Lara, una de las residentes en el perímetro de la misma.

Enésimo llamado

Una de las calles de la colonia astilleros aledañas a la avenida Veracruz resultó anegada por esta extensión de agua, la preocupación por vecinos no se hizo esperar debido a que temían que si no llegaban autoridades a sacar el agua de la misma, el concreto se podría reblandecer y provocar hundimientos ante el paso de los camiones de pasaje que jamás cesaron en circular por ahí.

Minutos después una unidad de parque y jardines del ayuntamiento de Veracruz llegó para aspirar el agua con una bomba, meterla a un volteo alterado para llevarse el agua a otra parte.

El aumento del volumen de agua en la laguna hizo recordar a la gente y a autoridades que la basura sigue en este vaso regulador y ni ciudadanos dejan de tirarla y autoridades no limpian aún.

La última vez que se dragó la laguna por parte de la SEDEMA (Secretaría de Medio Ambiente) de Veracruz con el FAV (Fondo Ambiental Veracruzano), fue en noviembre de 2018.

