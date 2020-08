Se deben respetar contratos con empresas de Veracruz y no modificar esquema: Fritz

Modificar el esquema con el que trabaja la Administración Portuaria Integral de Veracruz enviaría una mala señal de incertidumbre jurídica a todo el que pretenda invertir en México y causaría una gran afectación en materia de empleo, advirtió Antonio Rodríguez Fritz, secretario de Trabajo de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana.

Aclaró que no defiende a ningún empresario, pero sí le preocupa el mensaje que se manda a quienes tienen intención de futuras inversiones no sólo en esta ciudad o en este estado, sino en cualquier parte de la República Mexicana.

Dejó en claro que sin empresas no hay empleos, porque son éstas las que los generan, y si ellas no están en este caso en el recinto portuario entonces no hay fuente laboral para la mano de obra de ese segmento.

Es un tema estrictamente de garantizar la legalidad a quienes traen sus capitales y los invierten: las reglas se respetan o se van, remarcó.

Dejó en claro que en este momento de enorme desempleo debido a la pandemia del coronavirus, México no puede darse el lujo de dejar irse a los que tienen capitales y generan fuentes laborales.

Recalcó que su postura no es de defender a los empresarios, pero sí hablar por los trabajadores portuarios de Veracruz que estarían en aprietos si el gobierno federal incumpliera los términos de concesiones, aunque se hayan firmado en otra administración.

Quien firma un contrato espera que la otra parte lo respete, y los signatarios representan a empresas y al gobierno mexicano, subrayó Rodríguez Fritz.