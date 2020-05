Se blindan comercios en Veracruz

Comercios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río reforzaron sus protocolos sanitarios para prevenir contagios de coronavirus ya que se atraviesa por la etapa álgida de la enfermedad.

Igual como los supermercados algunos establecimientos, como panaderías, establecieron restricciones para poder adquirir el producto.

Destaca que que únicamente ingrese una persona por familia y usando cubrebocas.

Incluso en la parte externa de los locales puede observarse la colocación de letreros advirtiendo que no se permitirá ingresar en grupo.

Además que es obligatorio utilizar careta o tapabocas.

Sin embargo, hay que mencionar que hay algunos locales que están haciendo caso omiso de las recomendaciones y quienes despachan a los consumidores no usan tapabocas ni medidas de seguridad adecuadas para no contagiar a quienes acuden a sus establecimientos o no contagiarse ellos mismos.

Las autoridades del área de comercio de cada ayuntamiento también reforzaron los operativos de supervisión en mercados y locales comerciales para constatar que se esté cumpliendo con los protocolos indicados por el sector salud.

Las acciones contemplan no solamente los que se ubican en áreas de mayor concentración de personas sino también en las colonias y están solicitando a quienes realizan actividades no esenciales bajar cortinas hasta que se indique que las condiciones comiencen a restablecerse.

Cabe mencionar que las autoridades municipales han llevado a cabo la clausura de ciertos establecimientos por no acatar los lineamientos como el horario de cierre.