Se atora impartición de justicia en Veracruz, advierten a Hernández Giadáns

La falta de fiscales en las diferentes salas del distrito judicial de Veracruz repercuten en rezago para la impartición de justicia, alertó Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho del Estado de Veracruz.

Recordó que en las últimas semanas del año 2019 la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, removió a los 15 fiscales de esta zona, lo cual estuvo bien porque deben rotarse cada 3 años para evitar generar vicios y compromisos que afecten a la impartición de justicia.

El problema es que no ha nombrado a los servidores públicos que los relevarán y eso contribuye al rezago en expedientes y a la demanda de justicia de las víctimas del delito.

"No ha nombrado a las personas que ocupen los cargos de fiscales de la integración de carpetas de investigación; sólo existen 3 personas; cada fiscal tiene alrededor de 300 carpetas de investigación, hay un retroceso en la integración de las mismas y afecta a los agraviados.

"No se ha nombrado a los licenciados en Derecho que tengan esa capacitación en el proceso penal acusatorio; desconocemos si no hay personas, pero en caso de que no, debe cumplir lo que señala el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado", señaló Pozos Marín.

Mencionó que conforme a la ley, para los cargos de fiscales debe realizarse una convocatoria pública abierta, que señale los requisitos, entre ellos ser licenciados en Derecho, estar capacitado en el nuevo proceso penal acusatorio, contar con experiencia profesional, aprobar el proceso de evaluación del control de confianza, y otros requisitos.

"La intención de la ley es abrir espacios a diferentes profesionistas que quieran ser fiscales; sobre todo es importante para integrar las carpetas de investigación y no afectar a las víctimas, las personas que son víctimas de diferentes delitos. En este caso hay parálisis en la integración de las mismas", subrayó el abogado.

Artículo 83. Ingreso y Permanencia de los Fiscales:

Para ingresar y permanecer como Fiscal se deberá cumplir con los requisitos siguientes:

I.El ingreso se hará por convocatoria pública abierta, bajo los requisitos que se señalan a continuación:

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

b) Tener, cuando menos, veinticinco años el día: de su nombramiento;

c) Poseer, en el día de la designación, título y cédula profesional de Licenciado en Derecho o su equivalente, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

d) Contar con experiencia profesional de, por lo menos, tres años;

e) Aprobar el proceso de evaluación inicial de control de confianza;

f) Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica, así como el concurso que establezcan las disposiciones aplicables y, en su caso, la convocatoria respectiva;

g) No estar sujeto o vinculado a proceso penal por delito doloso;

h) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

i) No haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de delito doloso;

j) No ser ministro de culto religioso; y

k) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

II. Para permanecer se requiere:

a) Acreditar los programas de actualización y profesionalización que establezcan el Reglamento y las demás disposiciones aplicables;

b) Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de evaluación del desempeño, permanentes, periódicos y obligatorios, que establezcan el Reglamento y las demás disposiciones aplicables;

c) Dentro de un plazo de treinta días naturales, no ausentarse del servicio sin causa justificada por

un periodo de tres días consecutivos;

d) Durante el servicio, conservar los requisitos de ingreso.