Se analiza abrir Iglesias Católica, sin embargo aún no hay fecha afirma Diócesis

En la Iglesia Católica ya se analiza la posibilidad de abrir templos a la feligresía pero pese a los cambios de semáforo epidemiológico aún no hay una fecha para ello, aseguró Víctor Manuel Díaz Mendoza, vocero de la Diócesis de Veracruz.

Precisó que de darse el caso, en esta demarcación católica apenas se permitiría un acceso restringido, de no más del 25 por ciento de la capacidad de cada templo, de modo que nadie deberá esperar multitudes en las misas, porque el riesgo de contagios no ha desaparecido y no se debe relajar las medidas de seguridad.

Es decir, en la hipótesis de que pronto abrieran las iglesias católicas, entrarían pocas personas y pasarían por filtros como cubrebocas, tapetes sanitizantes, gel antibacterial en manos, guardar la sana distancia y no hacer un mercado adentro del templo.

No obstante, recalcó que nadie debe comer ansias porque el coronavirus aún no se aleja de los mexicanos y no se puede brincar el semáforo para pasar del rojo al naranja, al amarillo y al verde.

"Que quede bien claro que todavía no tenemos fecha para abrir templos, nosotros no podemos dar fechas ni adelantar vísperas", puntualizó Díaz Mendoza.