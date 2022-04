¡Se ampara en la Ley! Adulta mayor exige cobro de $5.50 en camiones de Veracruz

En el documento dice que las personas mayores de 60 años, personas con cualquier discapacidad y todos los estudiantes del sistema educativo en el Estado pagarán una cuta fija de $5.50

Algo que la veterana usuaria del transporte público, principalmente de la línea de camiones urbanos Colinas de Santa Fe, hace valer con uñas y dientes, pues muchas veces es insultada e incluso agredida por los conductores del transporte público, quienes se niegan a cobrarle la suma estipulada y que, a decir de la afectada, aún está vigente.

"Ellos tienen un acuerdo, que no ha sido autorizado, por lo tanto, no es oficial, pero de él se valen para cobrar 7 pesos", denunció.

Agregó que, a esta problemática, se suma el hecho de que no respetan la tarifa, ni la oficial, ni la que ellos quieren hacer pasar por buena, los domingos, por lo que se ha convertido en un suplicio moverse esos días en el transporte urbano.

"Yo soy una mujer que trabaja, asisto a una persona de casi 100 años y tengo que trasladarme todos los días hasta la Riviera Veracruzana, y aunque los primeros lugares de las unidades están designados para las personas de la tercera edad, discapacitados y mujeres embarazadas, siempre van ocupadas por personas jóvenes, sanas que no nos ceden los asientos, nuestros reflejos ya no son los mismos, que los de ellos, ya me ha pasado que casi me caigo", denunció.

La señora Lilia vino hasta las instalaciones del Corporativo Imagen del Golfo para denunciar esta situación, y explicó que, en tiempos pasados, el Delegado Javier Escoitia ya ha intervenido a su favor.

"Al nuevo delegado no tengo el gusto de conocerlo, y quiero que esto que estoy manifestando llegué a él, porque ahora que lo fui a buscar, me dijeron que no recibe así nada más a nadie, que hay que sacar cita. Quiero pedirles a los demás usuarios que nos apoyen, porque seguro en su casa tienen a algún abuelito y solo unidos podemos hacer valer nuestros derechos", afirmó.

Finalmente invitó a toda la población a hacer valer sus derechos y exigir el pago de la tarifa correcta, que es de $5.50

"Ahí está en la Gaceta Oficial y todavía está vigente, el cobro de 7 pesos es indebido", exhortó.

