A través de las redes sociales, solicitaron el apoyo de las autoridades correspondientes para que cuanto antes sea capturado dicho animal.

Mencionaron que por las mañanas o tardes, acuden ciudadanos de todas las edades a este sitio, para realizar sus ejercicios o alguna otra actividad.

Incluso, también es un paso obligado para quienes acuden a realizar sus compras a conocido centro comercial o al mercado Malibrán, mismos que se ubican en los costados de dicho manto acuático.

Al respecto, Sergio Armando González de la fundación Earth Mission dijo que el cocodrilo tiene unas dimensiones de más de un metro y es de la especie Moreletti.

Señaló que es difícil que el animal llegué a la zona que está rodeada de cemento, por lo que seguramente fue introducido por la misma población que seguramente lo compró y cuando creció ya no se pudo hacer cargo de él.

¡No lo molesten!

Mientras, el director de Protección Civil, Alfonso García Cardona, señaló que no se considera reubicar al reptil porque como sociedad debemos aprender a convivir con la fauna silvestre.

Recomendó a la población no molestar al lagarto, que asegura no es territorial, es decir que no ataca a los humanos a menos que se sienta amenazado.