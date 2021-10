No les importa el calor, tampoco el desquiciante sol, tampoco si las telas son gratas, no importa si el movimiento los hace sudar o si la licra da comezón, no les importa si el suelo resulta más duro que la madera; mientras jóvenes de la misma edad que ellos tienen un domingo en la playa, en la alberca, en el mall o en la comodidad de la casa con la familia, ellos, prefieren un domingo de ensayo, porque así se los exige la pasión por el arte.