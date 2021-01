Saqueo millonario en Laguna Verde, advierte Ahued

Laguna Verde debe someterse a revisión a grado local e internacional para conocer su presente y futuro en seguridad y transparencia en el tema de contratos.

El senador de Morena, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que se debe convocar a especialistas nacionales e internacionales para que revisen las condiciones y características de seguridad de la planta.

En su visita al Corporativo IMAGEN recordó que es una central con alto grado de beneficio ya que genera cuatro por ciento de la energía del país, pero también cuenta con alta responsabilidad ante el importante número de comunidades que se encuentran alrededor y donde no se ha invertido en caminos de emergencia e infraestructura en general.

"Tenía que haber una inversión desde otros sexenios. Se tenía recurso de fondos para puentes, caminos de emergencia y salida de las comunidades, pero el dinero fue desviado. Tenemos datos y evidencias. Los pobladores en caso de emergencia tendrían que salir, pero no podrían con los baches".

Es obligación de la Comisión Federal de Electricidad, de las autoridades estatales y federales que los caminos se encuentren en buen estado, pues actualmente los pobladores no podrían salir en caso de emergencia.

Recordó que en el Senado de la República presentó en su momento un documento para solicitar que la CFE responsa sobre los hechos.

Los trabajos se reactivan en febrero, pues se cancelaron en enero por motivo de la pandemia, y esperará le respondan al respecto.

"¿Dónde está el dinero que la SCT, que la comisión y que las autoridades y municipios debieron haber aplicado durante muchos años, por eso el reclamo de los pobladores que están alrededor de Laguna Verde y que piden justicia".

Agregó que para dar certeza debe prevalecer la transparencia y por lo tanto es necesario revisar los contratos de la comisión y la aplicación de recursos.

Revisión de tarifas

Por otro lado señaló que para desarrollar el Sur del país deben equilibrarse los criterios de reclasificación de tarifas, recordando que están relacionadas con las temperaturas estatales.

Incluso 11 grupos de resistencia mantienen su lucha para exigir un trato similar al de Tabasco, estado que tiene la tarifa más baja del país.

Y es que si se instala una industria en Coatzacoalcos se pagará 10 veces más la tarifa que paga aquella entidad, por el mismo consumo.

"En Veracruz si se hace una revisión de temperaturas ya no son las mismas, incluso tenemos picos iguales o más altos que Tabasco y sin embargo no nos dan el mismo trato. Xalapa tiene la tarifa más cara del país, sin embargo, se puede balancear, no se trata de pagar menos por pagar menos".

Consideró incongruente que a Tabasco le condonaran cuatro mil millones de adeudos mientras que en Veracruz los usuarios domésticos debían 170 millones de pesos de casi 400 millones (el resto lo debían los municipios).

Aclaró que no se encuentra en contra de las políticas federales, pero está a favor de la defensa de los veracruzanos.

Entes autónomos

Finalmente confió en tener acceso a la brevedad de los documentos que abordan la desaparición de organismos autónomos para tener una definición al respecto.

A su parecer debe evaluarse, pues no todos deberían estar en la mira para desaparecer, sobre todo aquellos que son instrumento para que los ciudadanos puedan accesar a información de lo que se hace en el gobierno.

"Es importante tenerlos para saber en dónde es importante corregirlos o modificarlos o cuáles se irán a quedar o serían delicados que se eliminaran. Es motivo de revisar. Hay organismos que no sirvieron para tener mejores instituciones de gobierno transparentes y viables, pues fue un gran saqueo en el pasado".

Consideró válido tener diferencia de criterios aunque coincidió en las aseveraciones del ejecutivo federal sobre no mantener una alta estructura en organismos que no tienen razón de ser.

Y es que hay oficinas con muchos trabajadores, que no son efectivos y que causan gastos al erario público.

Cabe recordar que el argumento es que los organismos autónomos duplican funciones, el costo de mantenerlos es alto, y el recurso puede utilizarse en salud, educación y en el bienestar general.

Y es que se estima que son mil millones de pesos los que cuestan mantener el instituto de transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

FRASE

¿Dónde está el dinero que debieron haber aplicado durante muchos años?, ese el reclamo de los pobladores que están alrededor de Laguna Verde y que piden justicia.

Ricardo Ahued Bardahuil

Senador por Morena