Ruta 5 invita a la ciudadanía a participar en Consulta Popular 2021

Explicó que una vez aprobadas esas reformas en el Pleno del Senado, se incluyó entre esas causales a los delitos señalados en el segundo párrafo del artículo 19 que son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas.

PUBLICIDAD

Añadió que al modificarse el capítulo de los servidores públicos, vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, se puede proceder conforme al artículo 111 constitucional contra el presidente, y habrá que acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 referente al Juicio Político.

Noticia Relacionada Semaforización impediría "revivir" Festival de la Salsa en Veracruz

En la boleta virtual que mostró el secretario nacional de Ruta 5 no se habla específicamente de juicio político, no se utiliza ese término, y queda a la interpretación de cada quién.

La pregunta plasmada en la boleta es:

PUBLICIDAD

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?", y aparecen dos pequeños cuadros para tachar el SÍ o el NO.

Él mencionó a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Cabrera Calderón y Enrique Peña Nieto, cuyos nombres no figuran en la boleta que mostró a los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Dejó en claro que no se busca venganza, sino que se haga justicia y "llevar ante las autoridades a estas personas que le hicieron mucho daño a México, que lo saquearon peor que los españoles: los 5 últimos expresidentes".

"Se necesita el 40 por ciento de los votantes que aproximadamente son 38 millones de personas que necesitamos participar por el SÍ o por el NO para llevar a juicio a los expresidentes de México. Aquí los partidos políticos no entran, no van a participar. Somos los ciudadanos organizados quienes vamos a decidir si llevamos a los expresidentes o no los llevamos", recalcó Chavira Martínez.

PUBLICIDAD

Hizo hincapié en que la acción también será viable para exgobernadores y exalcaldes de todo el país y todas aquellas personas que hayan dañado y robado a la nación.

Dijo que no se colocarán casillas sino módulos de recepción de la participación en la Consulta Popular, en las plazas públicas del país.