Rosa María Espejo combatirá pobreza de manera frontal

El combate a la pobreza es una de las principales luchas del gobierno emanado de Morena, bandera que será enarbolada con capacidad y entrega desde el Congreso de la Unión, expresó Rosa María Hernández Espejo, candidata a diputada federal por el Distrito 4 de Veracruz por Morena, PT y PVEM. Indicó que su compromiso con la población es la generación de políticas públicas que permitan que las clases más vulnerables se vean beneficiadas, como hasta ahora con la dispersión de recursos en los programas sociales emprendido por la Cuarta Transformación. Hernández Espejo afirmó que desde el Congreso de la Unión no sólo será vigilante y fiscalizadora de las finanzas públicas, sino que estará a favor de la ampliación del presupuesto para que más recursos lleguen a manos de la población que en verdad lo necesitan. "Es otra cultura la que se quiere crear, la cultura del bienestar. Nosotros estamos en contra de las despensitas de 80 pesos que les regalan los prianistas, eso les mata el hambre un día, lo que buscamos es un bienestar social para que la gente tenga herramientas, y que además no es una dádiva, es justicia social, porque es de los impuestos de todos ustedes. Y además no se está sacando de ninguna bolsa extra, ni se le está quitando presupuesto a ninguna dependencia, es el dinero que antes se robaban. Los empresarios vendiendo al triple una jeringa y los políticos convirtiéndose en empresarios para venderle al triple al gobierno y ellos mismos dar los contratos", expresó.