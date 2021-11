Romero Deschamps, cómplice de Lozoya

"Entendemos que no ha entregado las pruebas prometidas (Lozoya) y por eso se le detuvo, por eso vamos a ver que más aporta. Yo siempre he pedido cárcel para ese señor (Romero Deschamps) y que lo vinculen al proceso de Lozoya porque tiene que ver. Él estaba en el consejo de Pemex cuando sucedieron todas esas cosas".

Insistió en que prevalecen anomalías sindicales, pues a los trabajadores se les descuenta un seguro de vida a parte del que tiene la empresa, pero el concepto es por ayuda mutua, de manera que cuando el trabajador fallece la viuda o la familia no puede reclamar el dinero, ya que no existe registro del pago de dicho esquema de protección.

Aunque no especificó acusó que en la pandemia varias mujeres enviudaron porque sus esposos fallecieron por el covid pero no recibieron el dinero de los seguros contratados.

"Tipifican las cosas de manera incorrecta para que no esté expresado en el comprobante de pago. A parte te roban la identidad y van y lo cobran ellos, cuando te aseguran porque hay veces que te descuentan el seguro cuando ni siquiera están dados de alta y te siguen cobrando".

A parte de los seguros existía un descuento por una verdadera "ayuda mutua". Para ello le descontaban a cada trabajador 30 pesos y se emitía un folio, mismo que dejaron de manejar y señalan que en la ayuda mutua se incluye el seguro de vida, la cuota sindical y otros conceptos que al final no se puede comprobar.

"Y le cobran también al transitorio a quien lo tratan peor que a nadie. Como no tiene derecho le cobran por un contrato, le hacen descuentos indebidos y no puede reclamar porque entonces no tendrá un siguiente contrato. Les cobran retroactivo en cuotas sindicales aunque no hayan tenido trabajo y retroactivo el seguro de vida, cuando ellos saben que un seguro de vida no procede si no está pagado".

Otra irregularidad es la venta de plazas por las cuales llegan a cobrar 300 mil pesos si son en tierra y 600 mil pesos para las plataformas.

Dicho recurso no se refleja en el sindicato y por ello hay mucha gente como transitoria, pues no conviene que sean de planta para que no exijan derechos.

Consideró que las nuevas disposiciones en materia de subcontratación permitirán poner orden en Pemex, ya que actualmente persiste un alto daño patrimonial, por ejemplo, con la entrega de contratos en plataformas.

Además se cobran hasta seis salarios por una sola plaza laboral, cuyo promedio es de 40 mil a 60 mil pesos por mes.

Empoderamiento de las mujeres

Admitió que varias viudas se acercaron a solicitar su apoyo por no poder cobrar las indemnizaciones correspondientes, por ello confió en ser la próxima líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Admitió que ante un gobierno con paridad de género las mujeres comienzan a empoderarse en distintos sectores, incluyendo el petrolero.

Sin embargo, se les tiene restringidas para ocupar cargos en plataformas y posiciones de choferes y en algunas áreas operativas.

"Sin embargo ya comienzan a estar compañeras en talleres, en la administración de plataformas, pero son muy pocas. Son transitorias y les hacen que paguen cuotas para darles contratos".

Reforma eléctrica

Por otro lado la senadora e integrante de la Comisión de Energía consideró positiva la construcción de más refinerías y el mantenimiento de las que dejaron en estado deplorable pasadas administraciones.

Dijo que la Secretaría de Energía deberá analizar los contratos efectuado con la anterior reforma eléctrica.

En tanto, con la nueva modificación se buscará rescatar a la Comisión Federal de Electricidad para que los consumidores tengan beneficios, como tarifas más económicas.

"No podemos ofrecer servicios más económicos al ciudadano común. La oposición se está quejando solo por quejarse, porque al final es mucho lo que se otorga a las empresas privadas, más de 46 por ciento. Y si tomamos en cuenta que están usando las instalaciones y líneas de la CFE pues peros. Si tú me pones el negocio yo podría darte más barato".

Puntualizó que empresas particulares tenían contratos ventajosos que estaban acabando con la CFE, por ello es indispensable poner orden.