Los niveles de los Ríos Jamapa y Cotaxtla se encuentran estables y no hay riesgo de desbordamiento, señaló Alfonso García Cardona , director de Protección Civil del municipio de Veracruz.

"Los ríos Jamapa y Cotaxtla están dentro de sus niveles normales y no hay mayor problema"

Las playas se mantienen con bandera roja ante el alto oleaje, sin embargo, los bañistas pueden realizar actividades en la arena.

Noticia Relacionada Reportan volcadura de pipa con gas en la Córdoba-Veracruz

Elementos de PC Municipal se encuentran en dicha zona como guardavidas para atender cualquier eventualidad que se presente.

"Las playas continúan con bandera roja, están en las torres de guardavidas de indicativo de que no hay condiciones seguras para meterse al mar. No me gusta usar el término de playas cerradas pero se le pide a la gente que solo esté en la zona de arena y conforme baje el oleaje los guardavidas tomaran la decisión de permitir la introducción al agua".

García Cardona señaló que el área a su cargo se mantuvo pendiente durante el paso del huracán por territorio veracruzano, sin embargo, no hubo riesgo, ya que las lluvias fueron moderadas.

En este sentido rechazó que hayan recibido llamadas de emergencia o peticiones de apoyo.

"Fue una lluvia ligera y constante que tuvimos durante la noche y madrugada y no tuvimos ningún contratiempo. No hubo ningún llamado porque además la lluvia fue intermitente, a veces llovía y a veces no".

Confió en que paulatinamente las condiciones atmosféricas comiencen a estabilizarse en la conurbación.