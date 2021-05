Ricardo Exsome ratifica su compromiso; atenderá problemas de Veracruz desde la raíz

"Una colonia sin agua y drenaje es un caldo de cultivo para las enfermedades; un fraccionamiento no municipalizado significa la falta de servicios para la gente, aun cuando están pagando un predial y deberían recibir los servicios obligados. Una colonia no regularizada es la incertidumbre y miedo de una familia ante la posibilidad de perder su patrimonio que tanto trabajo les ha costado obtener.

PUBLICIDAD

"Los panistas tienen en el abandono a toda la ciudad, pero lo que más duele e indigna es que nos tienen en el olvido a nosotros los veracruzanos. No darles los servicios que se merecen es ningunearlos, es considerarlos menos que personas, y eso tiene que cambiar, eso debe cambiar y eso va a cambiar. La corrupción no puede tener secuestrado el desarrollo de las colonias: por el bien de Veracruz, primero las colonias y primero los veracruzanos", aseveró Exsome Zapata.

Noticia Relacionada Mayoría de incendios en Veracruz, por mal manejo del fuego

Recalcó que tiene la experiencia y capacidad que le dan más de 40 años de trabajo, y toda la autoridad técnica y moral para comprometerse con los porteños.

ONCE PUNTOS

PUBLICIDAD

Uno. Asistencia legal, guía, visión para regular las colonias.

Dos. Aplicación de la ley para regularizar los fraccionamientos irregulares y que tengan los servicios que merecen. No más nuevos fraccionamientos si no cumplen con la ley.

PUBLICIDAD

Tres. Intenso programa de bacheo en todas las colonias en los primeros 100 días.

Cuatro. Rescate de todos los parques y unidades deportivas durante el primer año de gobierno.

PUBLICIDAD

Cinco. Rehabilitación de las unidades deportivas municipales.

Seis. Creación y exigencia del cumplimiento del contrato de luminarias, pero lo más importante, iluminar en un corto tiempo a Veracruz.

PUBLICIDAD

Siete. Requisa, es decir la toma del control del sistema de agua e inmediata acción legal de la revisión del contrato.

Ocho. Integración de los Consejos Ciudadanos de las colonias, en donde se determinarán las obras prioritarias para cada una de ellas.

Nueve. Brigadas de salud en todas las colonias y casas de salud perfectamente equipadas.

Diez. Incorporación de más elementos policiacos y organización vecinal para protegerse de la inseguridad. Más y mejor equipo y capacitación para tener la mejor Policía Municipal en el estado.

Once. Conformación de clubes de colonias, para promover la cultura, el arte y el deporte, y reconstruir a Veracruz desde su tejido social, destacando a los grandes talentos.

Aclaró que ésas serán sólo las primeras acciones para iniciar la reconstrucción de la ciudad en las colonias, donde reside el mayor número de veracruzanos, pues subrayó que es ahí, en las colonias populares, donde la queja de falta de servicios llega al 80 por ciento.

Aseveró que si se quiere que Veracruz tenga la grandeza del municipio más importante del estado y su grandeza histórica, debe tener autoridades dignas y a la altura de los veracruzanos.

"El desarrollo del bienestar debe de ser para todos. Por eso, por el bien de Veracruz, primero las colonias y primero los veracruzanos", puntualizó el candidato de la coalición Morena-PT-PVEM.

COORDINACIÓN

El diputado federal con licencia hizo hincapié en que por la ciudadanía se debe dejar los personalismos y trabajar en equipo a favor de los gobernados.

Por ello se comprometió a trabajar con los gobiernos estatal y federal para generar los recursos que hacen falta para resolver los problemas de los veracruzanos.

Resaltó que un gobierno municipal tiene mayor posibilidad de éxito si une esfuerzos y tiene el apoyo de los otros 2 niveles de gobierno.

Dijo que la mayor inversión que ha habido en Veracruz y el desarrollo de lo que hoy es la zona sur de la ciudad y en la actual conurbación se dio cuando el municipio trabajaba coordinado con el gobierno del estado y con el federal.

"Tenemos Ruiz Cortines, los Voladores de Papantla, tenemos la zona de los centros comerciales y del World Tarde Center, lo que fue un motor de desarrollo en un momento dado e inclusive se pensó en el proyecto de la Riviera Veracruzana.

"Eso, a diferencia de cualquier otro candidato o aspirante, lo tengo yo.

Yo hablo directamente con el presidente, por no decir directamente a cualquier secretario de estado con los cuales tengo relación; y directamente al gobernador, y me contestan y me resuelven. Ése es mi mayor beneficio para los ciudadanos. No sólo el saber hacer las cosas bien, sino que tenemos las relaciones y contactos para que se resuelvan los problemas", recalcó Exsome.

El abanderado morenista por la alcaldía de Veracruz estuvo acompañado por la candidata a diputada federal por el distrito 4 de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo; y el candidato a diputado local, Fernando Arteaga Aponte, quienes coincidieron en la importancia de unir esfuerzos y trabajar en equipo por Veracruz, para darle resultados a las familias a las que hoy se les pide el voto.