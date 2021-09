Revertirán alcaldía para Morena: Exsome

En su visita al Corporativo IMAGEN, el aspirante a dicho cargo por Morena, Ricardo Exsome Zapata, confió en que el resultado le favorezca.

Asimismo, señaló que cuando llegue al puesto pagará los laudos de extrabajadores municipales, resolverá el problema del agua y los pendientes de los exsindicalizados del SAS.

Por otro lado se pronunció a favor de una reforma electoral aunque aclaró que desde Veracruz la autoridad electoral actúa correctamente.

El exdiputado federal también consideró que los pendientes legislativos comienzan a sacarse adelante desde las Cámaras correspondientes.

Impugnación

A finales de septiembre o a inicios de octubre se definirá la impugnación presentada ante el resultado electoral de la presidencia municipal de Veracruz.

El recurso de inconformidad se encuentra en tribunales, sin embargo, fue gestionado en tiempo y forma, se encuentra sustentado y seguramente favorecerá a Morena.

Además, Exsome Zapata confió en que prevalecerá la imparcialidad para la definición del resultado, pues en otras entidades se revertieron triunfos de Morena pero también de la oposición.

"En muchos lados se ha dado la anulación de la elección y con la anulación de casillas el resultado se ha revertido y confiamos en las autoridades porque le han dado palo a cualquier color. Esperamos que se haga justicia y que se respete el voto de los veracruzanos".

Fueron impugnadas más de 100 casillas y dependiendo del número que logre anularse podría revertirse el resultado electoral.

Pero además en el expediente, se dio cuenta de que el Partido Acción Nacional y sus aliados rebasaron el tope de gastos de campaña y que hubo intervención directa desde el Ayuntamiento de Veracruz para favorecer a la candidata del albiazul.

Destacó la disposición personal municipal y de bienes materiales durante la campaña.

"Hay causales para anulación y para revertir el resultado como la anulación de casillas. El rebase de topes de campaña lo está analizando el INE y una de las cosas que atrasa es que salieron de vacaciones y retoman hasta la última semana de septiembre, por eso el proceso va lento. También hubo intervención del alcalde incluso llamó a su personal a que movilizaran personas el día de la elección".

En la impugnación también se señaló que durante la cadena de custodia (desde que salen de la casilla hasta el Organismo Público Local Electoral o viceversa) se perdió material o se violó el mismo. Es decir, se mostraron varios agravios cometidos el día de la elección que deberán resolverse.

Morena defenderá que la familia Yunes no se robe la elección municipal como lo hizo con la candidatura del Partido Acción Nacional y la alianza de la que formó parte, señaló.

Acciones en la ciudad

Ricardo Exsome afirmó que cuando llegue a la presidencia municipal pagará los laudos pendientes de extrabajadores municipales.

Para solventar dichas cantidades podría solicitar autorización al Congreso local para pedir un préstamo que permita regularizar la situación.

Dijo que las administraciones no pueden continuar evadiendo la responsabilidad y heredando el pendiente

"El pagar laudos te quita dinero que tú debes utilizar en otras cosas, por eso todos los ayuntamientos tratan de ir pateando esa responsabilidad. Aquí hay laudos que tienen más de cinco años sino es que más, por eso ya están exigiendo a la autoridad que paguen. Es un derecho de la gente que se les pague aunque hay que revisar los casos para que no haya abusos".

Por otro lado la ciudad necesita acciones urgentes de mantenimiento, bacheo general, reencarpetado de vialidades, revisión del sistema de alumbrado público, entre otros.

Pero sobre todo se requiere analizar el mal servicio que brinda el órgano abastecedor del agua ya que existe un problema de salud pública latente.

Puntualizó que el líquido que se entrega a la población no está potabilizado y no cumple con los estándares de calidad, pero además no se tratan las aguas residuales mismas que contaminan el mar y los mantos freáticos.

"Son las acciones inmediatas, hay que poner orden en muchas cosas, hay que hacer una reingeniería, hay demasiado gasto en el ayuntamiento, inclusive limita las obras que puedes hacer en las colonias y en muchos lados. Vamos a poner orden y se va a gastar lo que se debe de gastar".

También debe resolverse la situación de los extrabajadores de lo que fue el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, ya que las instalaciones continúan tomadas y subutilizadas.

Es decir, tendrá voluntad para resolver el tema y poner orden en la ciudad de Veracruz.

Reforma electoral

Sobre la reforma electoral planteada a nivel federal, se dijo a favor de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la renovación del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, aclaró que en el caso de Veracruz el Organismo Público Local Electoral y los magistrados actúan correctamente, aunque a nivel federal ocurra lo opuesto.

Recordó que el propio presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, admitió que se necesitan cambios al no ser un sistema perfecto.

Aunado a ello cada año surgen posibilidades de hacer adecuaciones, actualizaciones y la modernización del sistema.

Y es que el presidente de la República anunció tres reformas constitucionales en lo que queda de su sexenio, una de ellas la electoral para reducir costos de procesos electorales, replantear el número de legisladores en la Cámara de Diputados y renovar al INE y al Tribunal Electoral.

"A mí lo que me ha tocado es que sean justos, no ha habido fallos con escándalos. En este gobierno se ha puesto orden, veo bien la propuesta del presidente pero en el estado yo no veo irregularidades como se ha presentado en otros lados, que es donde el presidente saca esa determinación. Además cada año hay propuestas de reformas al INE".

Por ello busca una reforma al INE y al Tribunal Electoral.

Avanzan pendientes

El exdiputado federal consideró que el Congreso de la Unión avanza con los pendientes legislativos, como la revocación de mandato.

Cabe recordar que el Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Revocación de Mandato, la cual permitirá a la ciudadanía retirar del cargo al presidente López Obrador o dejarlo continuar hasta 2024.

"Ya salió eso y viene una reforma importante a la industria eléctrica además que vendrá otro tema por ahí. Esos eran los temas más relevantes y van a ir saliendo muchas otras cosas", concluyó.