Restaurantes de Veracruz, listos para su reapertura: Alcalde

Los restaurantes de Veracruz se encuentran listos para recibir a los comensales, afirmó el alcalde Fernando Yunes Márquez.

Aclaró que el semáforo epidemiológico no lo ponen los municipios sino la federación y el estado pero a nivel local buscan la reapertura de comercios garantizando la seguridad de empresas y consumidores.

Señaló que se reunió recientemente con un grupo de empresarios del primer cuadro de la ciudad y se busca que puedan operar de manera confiable.

Hizo énfasis en que la parálisis económica no puede extenderse ya que las familias necesitan ingresos para subsistir.

"No se puede mantener todo cerrado porque pierden los empresarios pero sobre todo los empleados. Hay quienes no van a poder abrir nuevamente.

Esto se divide en dos: los negocios esenciales que han seguido laborando, y los otros, que bajaron cortinas por decreto del Gobierno Federal".

Explicó que que no hay motivos para que los establecimientos que no se consideran esenciales sigan cerrados, citó de ejemplo las tiendas de uniformes o que hacen impresiones que se consideran no esenciales pero no forman aglomeraciones en su interior y pueden trabajar con cuidados sanitarios.

Además no comparte el que sigan los cierres viales en el primer cuadro de la ciudad.

"La gente tiene necesidad de salir, necesita trabajar para tener ingresos. Los cierres no están ayudando a que la movilidad baje. Para que esto funcione todos debemos usar cubrebocas sino no vamos a pasar a la nueva movilidad".

Pidió los ciudadanos porteños poner de su parte y adoptar los protocolos recomendados desde el inicio de la contingencia para que se pueda salir adelante ante la situación que se está viviendo.