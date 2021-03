Restaurantes de Veracruz esperan repunte del 60% por Semana Santa

Empresarios restauranteros del municipio de Veracruz estiman que en Semana Santa tendrán un repunte de entre 50 y 60 por ciento en la cantidad de comensales.

Daniel Martin Lois, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, aclaró que se respetarán los cupos dentro de los establecimientos, de acuerdo al semáforo epidemiológico vigente.

Hizo énfasis en que desde el inicio de la emergencia sanitaria los empresarios respetaron las medidas sanitarias para seguir previniendo casos de COVID-19.

Y es que el semáforo epidemiológico demanda determinadas restricciones y todas serán acatadas, como se ha venido haciendo

"Tendremos entre un 50 y 60 por ciento de ocupación en principio, no sabemos cómo estará la ocupación debido a que la gente no está reservando las mesas porque no saben en qué semáforo podríamos estar y ese es el temor. Cualquier número comparado con lo que veníamos manejando es bastante bueno para el sector".

Admitió que aunque será un respiro económico para los empresarios de distintos giros, se requiere una reactivación urgente ante las repercusiones que se arrastran desde 2020.

"En estos meses no se ha cerrado ningún restaurante, el año pasado cerraron varios, de los cuales 15 de ellos ya reabrieron, esperamos que algunos inician operaciones para semana santa. Cerraron 21 restaurantes pero hay más de mil".

Reiteró su respaldo al programa Independencia peatonal, pues permite reactivar la economía de comerciantes de distintos giros.

Afirmó que si permanece vigente seguirán respetando las medidas sanitarias contra el coronavirus.