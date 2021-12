A lo largo del año, la inflación se ha elevado, y con esta nueva cepa, algunos prevén el alza de precios en los mercados; sin embargo, en la cabecera de Boca del Río, algunos restauranteros, no piensan elevar los precios en sus cartas.

"No, por ahora no subiremos nada, la situación aún no se compone y apenas empezamos a salir del bache en verano por lo que subir precios sería darnos un tiro en el pie, la gente no tiene poder adquisitivo hasta ahora y si subimos precios nadie nos comprará", dice Alma Utrera encargada de un restaurante de mariscos.

Imagen del Golfo sondeó en la zona de plaza Banderas de la cabecera municipal a varios negocios formales de comida, y sólo uno aseguró que ya subió los precios de su carta, pero por cambio de administración, mas no por inflación o temporada decembrina.

Ni pensarlo

En el caso de un reconocido restaurante de fachada amarilla, un trabajador nos confió que tampoco subirán sus precios, al menos para esta temporada decembrina, pues esperan repunten las ventas con la época vacacional que está a la vuelta de la esquina.

"Hasta ahora no vamos a subir precios, como tú puedes son pocas mesas y en fin de semana la situación mejora pero ligeramente, la pandemia nos hizo tocar suelo a muchos y subir precios no es lo más aconsejable", comentó.

En otros negocios están conscientes del alza de precios de las materias primas para hacer sus productos, sin embargo, tendrán que continuar con los precios de ahora, "si, todo está subiendo, el kilo de tomate que en verano estaba entre 10 y 20 pesos, ahora está a 40, el aceite también subió, no sé si sea por lo del covid pero si se que en invierno los costos suben por las heladas y nevadas donde se cultivan. Pero no subiremos, la gente no tiene mucho dinero y así menos nos compran", comenta doña Yolanda Etrera, otra encargada de restaurante.

En nuestro recorrido, el promedio de gente en restaurantes era de 2 a 3 meses, después de la cuarentena 2 restaurantes y dos negocios de bebidas no volvieron a abrir además de tres hoteles que cerraron para siempre.