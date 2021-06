Responde Yunes Márquez a polémica por edificio en centro de Veracruz

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, dijo que respeta lo que diga el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero que no debe de haber ninguna polémica porque el edificio cuenta con todos los permisos.

"No debe de haber ninguna polémica porque el edificio cuenta con todos los permisos, yo respeto lo que diga el presidente de la República, pero no puede ser un tema de gustos, es un tema de legalidad, nosotros somos una autoridad administrativa que le otorgamos licencias o se las negamos, ya sea en construcción o para negocios, a quien cumpla con un requisito, nosotros no podemos ser una autoridad que diga por gusto a quién sí y a quién no", manifestó.