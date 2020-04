Resaltan puntos a favor y en contra de la enseñanza en casa

La enseñanza desde el hogar se convirtió en la única opción para que desde el 20 de abril los niños reanudaran sus clases en el ciclo escolar que corre desde que la SEP adelantó las vacaciones.

Sin embargo, han existido desde entonces puntos a favor y puntos en contra señalados por varios de los elementos que intervienen en este "novedoso" sistema educativo, padres, profesores y expertos de diversos ámbitos apuntan hacia diferentes direcciones al respecto.

En el caso del catedrático de la UV y conocedor de la informática, las nuevas tecnologías así como las aplicaciones y redes, Jorge Ricardo Álvarez Maza, la plataforma

"Aprende en casa.mx" tienes sus pros y sus contras.

"Es una plataforma muy interesante en la cual se ve que hay mucho trabajo realizado realmente para los contenidos, es una plataforma de la cual se acompaña la programación de televisión".

Hace mucho hincapié sobre los libros de texto y muestra como descargarlos en línea, hay videos, hay videojuegos, hay ejercicios de programación y actividades para mantener ocupado el infante.

"Está todo lo relacionado con activación física, vienen videos que se ven en la televisión donde se ponen ejercicio a los niños para que no estén en una vida sedentaria, hay mucho contenido que se ha hecho bien".

La Evaluación

Pero la gente se ha quejado muchísimo de los horarios que tiene, que hay mucho contenido importado de otros países, y una de las preocupaciones que impera es la forma de evaluación, ¿cómo se van a evaluar estos niños?.

"Todos los alumnos necesitan retroalimentación constante sobre lo que están haciendo y en este caso se habla en el sitio de la SEP que la carpeta de actividades se va a entregar al final cuando regresen a clases, para empezar, ni siquiera sabemos si regresarán el 1 de junio".

Las quejas por parte de los padres han sido variadas, como por ejemplo el sin fin de tareas que les encargan, los programas en televisión no se pueden regresar por si no viste o no entendiste algo, además de que muchas amas de casa aseguran que tienen que estar horas frente a la pantalla del televisor para guiar a sus hijos durante el aprendizaje.

ENTÉRATE

En el sitio Web se pueden encontrar:

*Actividades día con día

*Agenda de lo que los niños deben hacer

*Recomendaciones útiles para padres

*Consejos de como estructurar el día

*Horario de estudio

*Fichas de repasos diario

*Libros gratuitos