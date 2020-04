Repuntan casos de COVID-19; no hay protocolo ni aislamiento

A dos días de haberse decretado la fase 3, el Hospital General de Veracruz reportó un repunte de enfermos de coronavirus.

El cuarto piso se llenó y comenzó a utilizarse el quinto, al momento se han ocupado de la cama 521 a 525 norte, pero sin ningún aislamiento.

El periódico IMAGEN tuvo acceso al censo de pacientes del 22 de abril de 2020.

Ahí se plasma que hay varios atendidos por padecimientos diversos, solo a uno se le menciona sospecha de Covid-19.

Hay otros cuyo diagnóstico son neumonía o similares.

Sin embargo, los trabajadores del nosocomio afirman que el censo está incompleto, pues desde el martes incrementó sustancialmente el número contagios de coronavirus pero los están ocultando.

Suspenden los ´T x T´

También giraron un oficio al interior donde suspenden los ´Turno por Turno´, ante la contingencia de coronavirus, esto es que nadie podrá ser sustituido, pues se requiere de la presencia de todos los médicos y enfermeras en el nosocomio.

Los trabajadores se encuentran preocupados pues desde el martes se ordenó que el ingreso sea por el estacionamiento y jamas les dieron los trajes y equipo donado por TenarisTamsa.

El área encargada del Covid-19 es el cuarto piso, pero comenzó a utilizarse el quinto piso ante el número de pacientes.

Sin embargo, los pacientes están expuestos ya que no hay cubículos, además están frente al cuarto médico de residentes quienes no tienen protección.

"Servicios Generales vendió los trajes que donó TenarisTamsa y no hay trajes para darnos. Estamos en medio de la infección sin protección. Pensaron que no se iba a extender y vendieron todo y los pacientes están en camas normales, en donde las personas pasan a visitar a sus familiares", señaló un trabajador quien por temor a represalias pidió no revelar su nombre, pues supuestamente les hicieron firmar una carta de responsiva de silencio.

Presuntamente suspendieron a ocho personas contagiadas, pero sin goce de sueldo.

Foco de infección

El temor es que haya más contagios entre el personal ya que en días previos residentes e internistas se desplazaron libremente entre el cuarto y quinto piso sin protección y ahora el número de pacientes creció y no están aislados.

Incluso los trabajadores del sector salud acusaron que los casos de Covid-19 se encuentran entre los enfermos comunes.

"El área norte es exclusiva para los enfermos de diálisis, los pacientes de gastro, onco y otros y ya hay cinco pacientes revueltos en el mismo cubículo sin aislamiento alguno".

No se ha protegido a administrativos, guardias, trabajadoras sociales, personal de limpieza ni a policías.

Por ello hicieron un llamado al sector salud a dotarlos de los insumos necesarios para seguir laborando.

"A nosotros nos meten por la parte de atrás y a la gente la dejan entrar por enfrente para disimular el asunto. La gente está sacando la infección. Se supone que los policías están a cargo de Servicios Generales y se les debe brindar protección porque son los que reciben los papeles a la gente, los que están en piso, a los que les pasan los muertos por enfrente".

Manifestaron su preocupación ante el aumento de casos y el paso a la fase 3 del padecimiento, sobre todo porque no tienen insumos para protegerse.

"Es el miedo más grande de mi vida, no salir de este hospital. Tenía miedo a que se llenara y ya se está llenando. Nos piden que callemos para que no se extienda el pánico pero estamos llenos. El cuarto piso se saturó, todavía hicieron una especie de terapia intensiva pequeña, como con siete camas y medicina interna sur está lleno".

Las camas 521, 522, 523, 524 y 525 son de Covid-19 pero están junto a otras con padecimientos diversos, por ejemplo hay una persona con tuberculosis y en otras de diálisis.

Precisaron que diferentes hospitales hicieron traslados y por eso repuntó el número de pacientes en un día llenando el cuarto piso y quinto sur, aunque comienza a ocuparse también el norte.

Los obligan a callar

El personal del Hospital General de Veracruz no se ha manifestado porque supuestamente firmaron una carta responsiva para guardar silencio, sin embargo, algunos están pensando en renunciar y quejarse de la falta de protección.

"Hay médicos adscritos, residentes, policías, camilleros, nutriólogos, cocineros, administrativos. El quinto piso en un día se llenó. No tenemos áreas aisladas solo el 500 norte y el 500 sur son cuartos. Norte son cubículos, por ejemplo el cubículo 2 están 6 camas juntas, 3 y 3, que son de la 520 a la 525. Sur, infecto, sí tiene aislados pero es especial para VIH".

Exhortaron a las personas a tomar conciencia y adoptar el aislamiento preventivo y a donar trajes quirúrgicos, batas desechables, cubrebocas, entre otros.