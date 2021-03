Reportan ventas bajas de palmitas

Como cada año, el domingo de ramos es un día muy especial para quienes practican la religión católica. Es el día en el que se hace la bendición de "palmitas" las cuales conmemoran la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Desde hace un año con el inicio de la pandemia por covid-19 y el cierre de todo, los comerciantes de "palmitas" sufrieron graves bajas en sus ventas.





Este año no fue la excepción, porque aunque ya se permite la entrada moderada de los fieles creyentes a las iglesias, las ventas no han reflejado mejoría, declararon comerciantes de palmas ubicados en la iglesia del Cristo del Buen Viaje.





"No hay muchas ventas por la pandemia. Desde que tenía 8 años me dedico a esto y no se había visto algo así, si llega a haber baja en ventas pero ya son dos años seguidos y la materia prima que es la hoja de palma real nos la vendieron cara, nosotros damos las palmitas a 20 pesos aproximadamente y apenas y sale para los gastos" detalló Irma Paredes, comerciante y artesana de palmitas.





"Este año está escasa la palmita, no vinieron muchos vendedores pero es por lo mismo de la pandemia, aparte de que se les echaron a perder cosechas y no hubo mucha palma. Las ventas están bajas y muy tranquilas pero esperamos que para la fecha exacta ya se haya puesto un poquito mejor" explicó Monserrat Jiménez Contreras, comerciante de palmas.





Esperan que las ventas mejoren en el transcurso del día simbólico, ya que de no ser así aseguran no obtener ni lo que invirtieron para venir al puerto.