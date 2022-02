Lamentó que entre los clientes provoque reacciones negativas, sin embargo puntualizó que no les queda otra opción.

"La gente incluso a veces se molesta y nos dicen no pues es que estaba a tal precio, pero pues la verdad subió y ahora si no podemos mantenernos abajo. La mayoría de los clientes, por lo mismo de la crisis económica, no compran por kilo sino de $30 o $50 pesos, y pues a como está ahorita eso ya no es nada"

Noticia Relacionada Incrementan precios de frutas y verduras en mercados de Veracruz

Comentó que ni siquiera las quincenas son tan altas pues la venta nada más son dos o tres días y vuelven a quedar bajos. Ante el incremento de precios, afirmó que efectivamente la clientela bajó.

Precios actuales de la carne de res:

Bistec $170 kg

Carne molida $166 kg

Carne para deshebrar $166 kg

Maciza $166 kg

Cecina $180 kg

Costilla $130 kg

Precios actuales de la carne de cerdo:

Costilla $100 kg

Maciza $95 kg

Chuleta $95 kg

Longaniza $120 kg

Molida mixta $130 kg

Pierna c/h $85 kg

Manteca $50 kg

/pn