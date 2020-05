Reporta sector pesquero caída de ventas por cuarentena

Pescadores de Veracruz reportaron bajas ventas del producto debido a la cuarentena, aunque cabe mencionar que ya se traía dicha tendencia desde semanas atrás.

Nicolás Rivera Domínguez, presidente de la Coalición de Pescadores y Marineros de Veracruz, señaló que desde el inicio de la emergencia sanitaria quienes forman parte de los grupos vulnerables, como personas con diabetes, obesidad e hipertensión dejaron de laborar y los apoyos no son suficientes ya que sigue detenida la actividad.

"No tenemos solvencia económica, estamos muy mal. En la cooperativa hay problemas del corazón, de azúcar, pero hasta la fecha no ha habido detalles. No salen, no han venido con nosotros. Ellos no salen de su casa, de lo que pescamos nosotros los apoyamos".

Mencionó que en ocasiones pescan hasta toda la noche y la producción es mínima y las ventas escasas.

"Nosotros venimos de pescar durante toda la noche, estábamos en pescadería vendiendo pero no hay ventas, no hay como salir adelante de esta situación, nos piden que no salgamos de casa pero qué vamos a comer, ellos porque tienen dinero y pueden dejar de salir".

Confío en que pronto se reactiven las condiciones económicas de Veracruz y el país ya que los mercados aunque se apegaron a los protocolos sanitarios la presencia de consumidores es mínima por temor de la gente de contagiarse de coronavirus.