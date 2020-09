Renuncias en el gabinete no dañan imagen de AMLO o Morena: Delgado

La renuncia de integrantes del gabinete federal no afecta la imagen de Morena ni el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló Mario Delgado Carrillo, aspirante a dirigente nacional del partido.





Señaló que en Morena existen puntos de vista distintos pero un mismo objetivo: lograr la transformación de México.





En su visita a Veracruz consideró que el panista Ricardo Anaya Cortés debe aclarar primero los señalamientos que enfrenta por supuesta corrupción, en lugar de anunciar su retorno a la política.





"Son muy cínicos los panistas porque primero debería aclarar los cañonazos que recibió con la reforma energética en la Cámara de Diputados que ha denunciado

Lozoya. Tal vez ya se le acabó el efectivo y por eso regresa pero el país ya cambió".





Delgado Carrillo se reunió con militantes de Morena en Veracruz en busca de sus intenciones por dirigir a Morena a nivel nacional.





Hizo un llamado a la unidad, a la conciliación y a no denostarse al interior ya que los adversarios están afuera del instituto.





"Es momento para darnos cuentas que nos une algo más grande que cualquier cargo que nos pueda dividir y es continuar el proyecto de la transformación".





Sobre 2021 dijo que el electorado tendrá que definir si vota por el pasado de corrupción o el futuro de la transformación y si se unen algunos partidos políticos es porque tienen intereses en común y beneficios que extrañan.





"Es un movimiento vivo, no hay pensamiento único y no debe extrañarnos que integrantes del gabinete salgan o tengan diferencias. No estamos viviendo un cambio de gobierno sino de régimen político entonces hay muchas resistencias, hay compañeros que lo entienden y otros parcialmente pero es momento de cerrar filas y Morena debe dejar atrás las disputas por la dirigencia".





Morena se encuentra en transición pero seguirá siendo un instrumento de lucha del pueblo y se mantendrá del lado del presidente impulsando el proyecto de la transformación.





Delgado Carrillo recordó que los dirigentes no son la fuerza del instituto sino el pueblo organizado, por ello se necesita regresar al trabajo territorial y recuperar los comités para que defiendan la Cuarta Transformación.





"Morena debe mantenerse lejos del dinero, porque se creó sin dinero y ahora que tiene derecho a prerrogativas el compromiso es regresar la mitad para que el gobierno utilice los recursos para la compra de la vacuna del Covid".





Consideró que el Gobierno Estatal de Veracruz se encuentra apegado a los principios de la 4T y se buscará refrendar las diputaciones federales y locales en 2021 para mantener la mayoría.





Una vez que se defina al nuevo dirigente se abordarán los temas pertinentes para contender y los candidatos a cargos de elección popular tendrán que comprometerse con los valores del instituto: no mentir, no robar y no traicionar.