Renueva CONCAAM funcionarios

Somos vínculo muy importante con la sociedad: Presidente.

En acto protocolario llevado a cabo en el salón Mediterráneo de un hotel de Veracruz, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. (CONCAAM) renovó algunos puestos, pero sobre todo en la delegación Veracruz.

Con la presencia del presidente del organismo, Carlos Macedo Aguilar, se entregaron nombramientos y se hizo toma de protesta a nueve recientes integrantes, ocho varones y una mujer.

Siendo el nombramiento de nuevo delegado en Veracruz para Edson García Montalvo el más importante de la noche.

Por su parte, el presidente de la confederación dejó claro que el trabajo en la CONCAAM va a cambiar dando lustre al estado de Veracruz.

"El anterior delegado no trabajó, pero no le echaremos la culpa a los que ya estuvieron, el trabajo lo haremos nosotros. La CONCAAM no está casada con el gobierno, pero tampoco está divorciada. Hay un vínculo muy importante con la sociedad y con las problemáticas de la misma".

Velar por la justicia

Esta confederación está compuesta por 524 colegios y asociaciones de abogados a nivel nacional, en algunos estados incluso hay más de uno y el número de agremiados en cada uno es vasto.

"En la Confederación De Colegio y Asociaciones De Abogados De México, Asociación Civil, estamos convencidos, de que los derechos de todos los ciudadanos del país, ya sea que se ubiquen en el sector formal o informal, deben estar protegidos. Eso debe hacer un gobierno por su gente: proteger sus derechos", dijo Edson García Montalvo, nuevo delegado desde hoy en Veracruz durante su discurso.