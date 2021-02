Con una larga trayectoria en la administración pública, sin miedo a los apellidos de abolengo y con la convicción de que el municipio de Veracruz no puede seguir gobernado por los mismos grupos de siempre, René González Velázquez se encuentra en la carrera por la candidatura a la alcaldía porteña, en las filas del Movimiento Regeneración Nacional.

Aún como aspirante hasta que la Comisión Nacional de Selecciones haga las notificaciones dentro del proceso interno sobre precandidatos o precandidatas, se dijo listo para eventualmente ser abanderado y en su caso, recorrer todo el municipio en busca del sufragio.

Recordó que el plazo para inscribirse los aspirantes venció el 7 de febrero y los precandidatos saldrán de una encuesta, para lo cual se tomará en cuenta la militancia de cada uno, su servicio a la sociedad, desarrollo profesional y no ser señalados por deshonestidad ni otras conductas indeseables.

El finalista del proceso únicamente será candidato o candidata hasta que se le registre ante la autoridad electoral estatal.

René González afirmó que únicamente ha militado en la izquierda, primero en el Partido de la Revolución Democrática cuando lo fundaron Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, entre otros, y en este momento en Morena.

Ahora busca la candidatura porque asegura tener la preparación para contender por la presidencia municipal de Veracruz, ganar y tener un buen desempeño.

Es licenciado en Administración de Empresas y licenciado en Derecho, con una Maestría en Administración Pública y un Doctorado en Gobierno y Administración Pública.

Desea poner en práctica sus conocimientos y experiencia profesional al servicio de los veracruzanos, que ha acumulado durante su paso por la academia durante 34 años en la Universidad Veracruzana y en el sector privado.

Ha sido director de la Facultad de Administración y Turismo de la UV; y gerente de empresas privadas, cargos en los ejerció la conciliación y la negociación para resolver situaciones que podrían haberse convertido en conflictos.

"Para mí no es nuevo manejar conflictos, los he manejado. En la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados siempre negocié con los sindicatos; siempre manejé negociaciones sindicales con el gobierno y los sindicatos.

"Estoy acostumbrado a las negociaciones, estoy acostumbrado a trabajar, a esforzarme, a trabajar las horas que sea necesario, me considero siempre responsable para resolver problemas. Para mí nada hay extraño en manejar un municipio, estoy acostumbrado a los conflictos y a manejarlos y salir bien", afirmó González Velázquez.

Fue enfático en que lo más importante es el trabajo a favor de los demás, sin faltar al respeto y sin entrar en conflictos de interés.

Dijo no tener enemigos porque se consigue más cuando se fomenta la armonía y se encara a los posibles conflictos con una actitud propositiva en vez del encono.

Por ello, de llegar a ser el candidato de Morena a la alcaldía de Veracruz se conduciría en ese tenor a lo largo de la campaña, con mucha cordialidad y respeto pero con mucha entereza para no permitir acciones indeseables, pues aclaró que no es una persona a quien se pueda intimidar.

"Ni soy enemigo ni tengo enemigos. Siempre he salido glorioso precisamente por mi actitud respetuosa. Me considero capaz y no me asustan los apellidos comerciales de abolengo; estamos en la jornada. Lo único que aspiro es que estas encuestas sean honradas, que den a conocer cuál será la metodología, que se respete realmente la voluntad del pueblo.

"Veracruz ya se merece caras nuevas, políticos nuevos, no se puede estar repitiendo los mismos. Ya políticamente ya cada quién o el mismo partido se debe dar cuenta si se gana o no se gana una elección. Soy de los que piensan que ningún candidato, de ningún partido ni de mi partido político estamos aspirando tiene por sí solo una elección ganada", aseveró el morenista.

En su opinión, ninguna persona de ningún partido político puede presumir de que con su solo nombre ya tiene ganada la elección municipal; no hay partidos ni nombres invencibles, cada persona debe trabajar para convencer primero a las bases de su partido y después a la población en general.

En tanto, esperará los tiempos internos del partido Morena y se apegará a los lineamientos mientras se define quién será el candidato o candidata a la alcaldía de Veracruz. Pero hizo énfasis en que él no surgió de la noche a la mañana porque lo avala su trayectoria de trabajo.

"No soy un desconocido en Veracruz", recalcó.