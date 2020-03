Reitera Segob a ayuntamientos que se apeguen a protocolos por Covid-19

Los 137 contactos de las personas diagnosticadas con coronavirus en el estado de Veracruz tienen el seguimiento adecuado para restringir el número de contagios, afirmó Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno.

Sin embargo, es importante que los gobiernos municipales se apeguen a las medidas establecidas por los consejos de salud federal y estatal para seguir una misma línea de acción.

"Lo que estamos viviendo es una pandemia y quienes llevan las directrices son el Consejo Estatal de Salud y el consejo nacional en la materia y es conforme avanzan los procesos".

Explicó que los establecimientos de servicios, súper mercados, gasolineras, en la etapa actual siguen sin restricción.

Pidió al Ayuntamiento de Veracruz reconsiderar las medidas que adoptó pues se contraponen con los lineamientos emitidos al momento.

"En otros países están en otras fases y sus medidas son distintas. Quien quiera cerrar su negocio y abrirlo en septiembre no nos podemos oponer, pero no son restricciones implementadas. Si las personas quieren hacerlo no nos oponemos".

Aclaró que no se oponen a los beneficios fiscales que otorgarán las autoridades municipales y los apoyos que quieran implementar.

Sin embargo, reiteró que el problema de salud está en manos de médicos y todos deben acatar las medidas que se vayan adoptando.