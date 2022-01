Lamentó que en el caso de los motociclistas, la falta de un adecuado equipo básico de protección haga la diferencia entre la vida y la muerte.

"La falta del equipo de protección en motociclistas incrementa la mortalidad de estos accidentes, pues muchos carecen de lo básico que es el casco, ya que muchos prefieren no usarlo, incluso hay quienes suben hasta cuatro personas a la moto o más, y no todos van cubiertos, lo que agrava la situación de riesgo", subrayó.

Noticia Relacionada Mujer queda inconsciente tras caer de taxi rural en Misantla

Reprobó que haya padres que no midan el riesgo y expongan a los menores a un accidente de fatales consecuencias.

"Incluso niños o recién nacidos son transportados en moto, sin ninguna protección, algo que no está permitido, desafortunadamente estás acciones ocasionan lesiones graves en los menores o su deceso", afirmó.

Para este cierre del Maratón Guadalupe-Reyes que está por concluir, recomendó tener las debidas precauciones.

"No exceder los límites de velocidad, si va a tomar que no maneje, no conducir cansado, para evitar desenlaces que pueden ser fatales, pues en estos accidentes mucha gente queda prensada, o con alguna secuela de por vida, cuando es algo que se puede evitar", concluyó.