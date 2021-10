María Paloma está de acuerdo que este enfermedad cada vez de unos años a la fecha se ha incrementado en mujeres más jóvenes, "de hecho la más joven que tenemos tiene 27 años y tenemos señoras que tienen hasta 70 años, generalmente las que llegan con nosotros son mujeres que están en el hospital de alta especialidad, del hospital general aunque también llegan mujeres de Xalapa".

Grupo RETO también ha tenido pérdidas humanas por esta enfermedad a lo largo de los últimos 4 años, "de las señoras que acuden a nosotros hemos tenido 5 pérdidas, eran de aquí de Veracruz y las demás siguen adelante".

Campañas efectivas

Reconoció que también se han dado cuenta de que las campañas que se hacen de concientización sobre la autoexploración para la detección temprana han servido y han cambiado la conciencia de las damas, ya que también se ha notado más números de casos con detección temprana.

Sin embargo, siguen existiendo excepciones en los que las mujeres por miedo no acuden al médico y cuando lo hacen ya es tarde, "lamentablemente hace unos días nos enteramos de una señora que murió porque ella se sintió la bolita, le dio mucho miedo y no hizo nada, entonces esos son los casos diferentes, cuando uno se autoexplora y actúa a tiempo y cuando el miedo paraliza, no se hace nada y el desenlace es fatal".

Agregó que afortunadamente gracias a la ayuda emocional que brinda esta asociación civil impulsada por mujeres que han salvado la vida ante esta enfermedad, muchas que hoy están diagnosticadas con el mal, siguen adelante y toman una actitud positiva.

"Actualmente nos hemos enterado de casos en etapa temprana, eso nos da mucho gusto porque nos damos cuenta que este tipo de campañas si está funcionando, hace unos días acudí al hospital de alta especialidad, platicando con una señora que esperaba turno, nos decía que era etapa 1 y que la señora se exploraba y se detectó a tiempo, hemos sabido de muchos casos de etapa 1 y 2, por supuesto que han servido las campañas".