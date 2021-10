Llamó a los congresos a votar en contra porque es perjudicial para México.

Entre sus argumentos destacó que la energía eléctrica será más cara, sucia, dañina para el medio ambiente y habrá escasez.

"El estado no sabe manejar una empresa, no sabe hacer lo que hacen los empresarios, nunca ha podido y ahora pretender manejar una compañía de electricidad con la eficiencia de una compañía privada no se les da y menos con personas que tienen la ideología de Morena. Hay que defender a los mexicanos contra Bartlett porque hará trampa".

Agregó que en los recursos deberían dirigirse a reforzar el sistema de salud y no a lo que llamó la "reforma Bartlett".

"La reforma le conviene a la élite, ellos se quedaron sin recursos por una pésima política económica, necesitan acaparar recursos para repartirlos en programas electorales. Estan desbaratando al estado mexicano para sacar pedacitos para los que van sacando el voto por el país".

Sobre el paquete económico consideró que se estableció acorde a las obras que contempla el Gobierno Federal.

Y criticó la respuesta que se le dio al alcalde de Hermosillo, en Sonora, quien pidió recursos para bacheo.

"El dinero de nuestros impuestos deben ser también para nuestras calles. Los recursos se están concentrando solo en las obras que no darán beneficios al país".

A su parecer debería establecerse un nuevo pacto entre partidos y criticó que los gobernadores de Morena no exijan recursos.

Finalmente consideró que el Gobierno de Veracruz es de los peores del país, ademas que se siente ausente y se tiene un incremento de la pobreza.

Téllez García se reunió con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en Boca Del Río.

Señaló que no solo en Veracruz hay inseguridad sino en todo el país.