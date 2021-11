Reforma eléctrica va contra saqueo

No hay ni habrá moneda de cambio legislativa para la reforma eléctrica, y se deberá consolidar porque de no hacerlo, en la siguiente década el gobierno tendrá una participación de apenas el 16 por ciento en su generación, ante un mayoritario sector privado ineficiente, advirtió Carlos Andrés Morales Mar, director corporativo de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

Noticia Relacionada Fomenta CFE transición a energías renovables

Se dijo seguro de que llegado el momento, en el Congreso de la Unión se aprobará la propuesta del actual gobierno federal, encaminada a que el sector energético esté mayoritariamente en manos gubernamentales y no de un sector privado que se beneficia con mínimas inversiones.

Afirmó que desde el sexenio salinista y hasta el último del PRI que fue gobierno federal se entregó poco a poco el sector eléctrico a transnacionales que no han beneficiado a los usuarios, lo que calificó de abusos a las figuras de generación y autoabastecimiento para supuestas empresas sin capacidad para satisfacer la demanda del servicio.

"En la reforma del 2013 les dieron la oportunidad de crecer en usuarios, de tener socios de a dólar, de papel, y estar produciendo energía que tiene muy bajo costo o un costo de nada porque era para fomentar las energías renovables, de lo que es el uso de la transmisión y la distribución.

"Hay 239 sociedades de autoabastecimiento y hay 77 mil socios, que no son más que clientes, pero pagan muy poco por la transmisión de la energía y el que cubre la diferencia de lo que ellos no pagan es la misma Comisión Federal de Electricidad, que al final de cuentas es de su presupuesto y todos los mexicanos estamos subsidiando a empresas que tienen ese tipo de utilidades", señaló el funcionario federal.

Dijo que se presume de generar energías limpias que en los hechos representan un volumen mínimo y tampoco benefician al usuario, sólo a los propios particulares, como son las conocidas tiendas de conveniencia.

Puso en entredicho los supuestos beneficios de la privatización del sector energético, pues dijo que los números demuestran que el usuario no ha tenido ningún impacto positivo y que no se cumplen las metas comprometidas en su momento.

"Del 62 por ciento de la energía, solamente el 10 lo están generando con energías limpias; lo demás es fósil. Entonces no hay tal, es un aprovechamiento de lo que son las energías renovables intermitentes, como es la eólica y la solar, para que pongan un sello en el OXXO que dice ´nosotros trabajamos con energía limpia´. Y es para puro negocio, negocio particular. Son excesos que se han dado.

"Nosotros lo consideramos un atraco, eso no puede seguir de esa manera. Lo que quieren ellos es que las cosas sigan igual y eso solamente conduce a que si actualmente tenemos el 38 contra el 62, para el 2024 vamos a tener 30 contra 70 que van a tener ellos, y para el 2030 vamos a estar nosotros más abajo todavía, en un 16 por ciento contra un 84 por ciento de ellos, hasta desaparecer a la empresa", advirtió Morales Mar.

Ni monedas ni negociaciones

El funcionario de la CFE dejó en claro que se defenderá a nivel legislativo el freno a esa situación que en otros países ya demuestra su ineficacia, como en España.

Por ello advirtió que se luchará para que a nivel legislativo se hagan los cambios que permitan mejorar la generación pero también el abasto eléctrico, y dejó en claro que no habrá componendas legislativas para mantener privilegios de unos cuántos.

"No hay negociaciones, no hay monedas de cambio por este tema, todo se va a hacer en base al convencimiento de lo que es esta reforma, que no busca más que un sentido social para que toda la gente tenga esta energía eléctrica al más bajo precio posible", puntualizó Morales Mar.

Añadió que al aprobarse la reforma propuesta por el gobierno federal no se dispararían los precios de los energéticos.

Recalcó que la federación tiene el 38 actual de toda la energía que se genera en el país, y un 62 la produce el sector privado.

"Con ese 38 nosotros generamos un 37 por ciento de energías limpias; ellos con el 62 generan un 10 por ciento de energías limpias", subrayó.

Subrayó que la prioridad son las energías limpias y poco a poco se tendrá que incursionar en ese campo, con énfasis en las renovables como la solar, eólica, biomasa y otras.