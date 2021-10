"Yo creo que no, esperamos que no tenga ninguna afectación, la verdad es que todavía está en discusión en el congreso. Creo, algunas cosas pueden ser modificadas o no, lo veremos en los próximos días, pero no esperamos una gran afectación", declaró.

Sergio de la Maza dijo que resulta muy efectivo el que temas de bastante relevancia, como este, se discutan en el congreso, para así llegar a la mejor decisión pero democráticamente.

Actualmente el estado rige en la trasmisión de energía eléctrica, detalló, pero por ahora se encuentra en disputa si vuelve la rectoría del estado. El Director General de TAMSA descartó que las modificaciones a la reforma eléctrica provoquen el incremento del precio de la electricidad.

"Yo creo que el alza de los productos energéticos va más relacionada con el costo del gas natural, que es el que ha sufrido en las últimas semanas y a nivel mundial ha subido el costo de la energía. Creo que al final los factores que afectan al precio van a seguir afectando de cualquier forma".